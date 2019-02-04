Биткоин пробил дно, установив антирекорд продолжительности падения

Биткоин снова лихорадит

https://racurs.ua/n117692-bitkoin-probil-dno-ustanoviv-antirekord-prodoljitelnosti-padeniya.html

Racurs.ua

Криптовалюта Bitcoin (биткоин) установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены за 10 лет своего существования.

По состоянию на 2 февраля 2019 года обвал этой криптовалюта длился уже 411 дней подряд, сообщает 4 февраля Coin Desk. Предыдущий антирекорд зафиксировали в декабре 2013 года — январе 2015 года, когда снижение цены криптовалюты продолжалось 410 дней.

«Биткоин официально вступил в самый длинный период снижения своей цены за 10 лет существования», — сообщает портал.

Первый длительный обвал биткоина случился в 2011 году. Он продолжался 163 дня. С декабря 2017 года, когда эта криптовалюта достигла рекордной себестоимости в 19,764 долл., стоимость цифровой валюты начала постепенно снижаться.

Курс биткоина чрезвычайно нестабилен. В начале декабря прошлого года «Ракурс» сообщал, что основная криптовалюта подешевела на 80% от исторического максимума. 15 января ее стоимость выросла на 2,8%. Вместе с основной криптовалютой выросли в цене и другие цифровые валюты — от 2,4 до 7,8%.