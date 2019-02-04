НАПК взялось за проректора КПИ, заключившего договоры подряда на 634 тыс. грн с предприятием брата

Проректор КПИ заключил договоры подряда на 634 тыс. грн с предприятием брата. Фото: Первый запорожский

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Проректора КПИ подозревают в заключении 8 договоров подряда на сумму свыше 634 тыс. грн в условиях конфликта интересов. ООО «Спецбудмонтаж-3», с которым были заключены указанные договоры, принадлежало родному брату проректора.

Таким образом, в отношении проректора КПИ по административно-хозяйственной работе Петра Ковалева были направлены в суд 16 админпротоколов. О наличии у него конфликта интересов при заключении договоров, Ковалев не уведомил ректора вуза, сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

НАПК также направило 16 протоколов в отношении директора техникума Луганского агроуниверситета Надежды Жмуренко, которая неоднократно выдавала премии преподавателям учебного заведения, среди которых был ее муж. О наличии конфликта интересов директор не уведомила руководство университета.

В совершении действий при наличии конфликта интересов НАПК подозревает и и. о. заведующего кафедрой в Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского Владимира Рожко. По данным ведомства, Рожок не уведомил Министерство культуры о наличии у него конфликта интересов при приеме на работу своей невестки.