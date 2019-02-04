Торговцев оружием со складов воинской части разоблачили в Житомирской области / Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины задержала торговцев оружием и боеприпасами в Житомирской области. Их схватили во время попытки сбыта двух автоматов и патронов к ним, пистолета и глушителя. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ.

Двое рецидивистов из Новоград-Волынского подыскивали клиентов на покупку оружия и боеприпасов среды знакомых, а также среди местных преступников.

На последней сделке они планировали заработать 65 тыс. грн. Во время задержания один из злоумышленников попытался с помощью оружия оказать сопротивление оперативникам. Также правоохранители нашли их тайник с оружием в лесополосе возле районного центра. Оттуда изъяли глушители, патроны, три пистолета и еще два автомата.

Сейчас ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение оружия, боеприпасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и оглашении подозрения.

Ранее сообщалось, что военнослужащего ВСУ приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы за продажу боеприпасов, которые он раздобыл, находясь в марте прошлого года в зоне боевых действий на Донбассе, где был водителем минометного расчета.