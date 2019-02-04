Погода в Украине 5 февраля: синоптики не прогнозируют осадков, на юге до 8° тепла (КАРТА)

Погода в Украины 5 февраля

https://racurs.ua/n117707-pogoda-v-ukraine-5-fevralya-sinoptiki-ne-prognoziruut-osadkov-na-uge-do-8-tepla-karta.html

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Погода в Украине во вторник, 5 февраля, будет холоднее, чем в выходные дни, но незначительные осадки прогнозируют только в нескольких областях. Столбики термометров достигнут отметки 6−8° тепла днем ​​на юге страны, в других регионах будет прохладнее — 1−4° выше нуля.

Слабый снег ожидается на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 5 февраля не будет чрезмерно холодной. Синоптики прогнозируют до 2 градусов мороза ночью и 1−3° тепла днем. Днем возможен мокрый снег.

Погода во Львове во вторник будет теплой и без осадков. Температура воздуха ночью достигнет 2 градусов тепла, днем ​— 2−4° выше нуля.

В Днепре завтра будет тепло и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, а днем ​​3−5° выше нуля.

Погода в Харькове во вторник будет теплой и без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −1… +1° тепла, а днем ​​0…+2° выше нуля.

В Одессе 5 февраля синоптики снова прогнозируют почти весеннюю погоду. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 6−8° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Киеве 5 февраля не будет спокойной. В первой половине дня (до 11.00) ожидается небольшая магнитная буря, во второй — только незначительные магнитные колебания.

Ранее сообщалось, какая погода будет в феврале 2019 года. Синоптики ожидают снегопады, а температура воздуха не будет рекордно холодной.