В Австралии произошло мощнейшее за 100 лет наводнение: по улицам плавают крокодилы (ФОТО, ВИДЕО)

В Австралии произошло мощнейшее за 100 лет наводнение: по улицам плавают крокодилы. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/n117706-v-avstralii-proizoshlo-moschneyshee-za-100-let-navodnenie-po-ulicam-plavaut-krokodily-foto-video.html

Racurs.ua

В Австралии в северо-восточном штате Квинсленд произошло мощнейшее наводнение, которое уже назвали беспрецедентным. Чтобы эвакуировать население из затопленных районов, понадобилась мобилизация армии, в том числе авиации.

В городе Таунсвилль и прилегающих к нему районах закрыты школы, детские сады и государственные учреждения, частично прекращена подача электроэнергии, сообщает Euronews.

Австралийцы вынуждены сидеть в своих домах и ждать помощи военных еще и потому, что с паводковыми водами город наполнили гребнистые крокодилы. Именно представители данного вида совершили самую массовую атаку диких животных на людей, которая даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса: в 1945 году на острове Рамри они убили около 1 тыс. японских солдат.

Местные СМИ публикуют фотографии очевидцев, которые наблюдали за окном этих крокодилов. Военные призывают граждан не покидать жилище без крайней необходимости.

Власти допускают возможность того, что, если проливные дожди в регионе не прекратятся, то 20 тыс. домов исчезнут под водой. Премьер-министр штата Анастасия Палащук подчеркнула, что такие наводнения происходят раз в 100 лет.

По данным национального метеорологического бюро Австралии, дожди будут идти по меньшей мере до середины текущей недели. Ожидается, что в некоторых районах Квинсленда выпадет годовая норма осадков.

В то же время, как сообщал «Ракурс», на юге Австралии фиксируют рекордную жару — около 50 градусов Цельсия. В штате Виктория аномальная жара убила тысячи летучих мышей, а в Новом Южном Уэльсе расплавился асфальт и погибли тысячи тонн рыбы в водоемах.