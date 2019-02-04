В Косово задержана россиянка-сотрудница ООН, ее подозревают в краже / Фото: sud.ua

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Racurs.ua

В Косово задержали гражданку России, которая оказалась сотрудницей миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово и Метохии, а также ее коллегу из Албании. Их подозревают в краже, произошедшей 3 февраля в Приштине.

Сотрудники ООН были задержаны по подозрению в краже сумку и кошелька в одном из магазинов. Их доставили в отделение полиции, пишет newsru.co.il со ссылкой на местное издание Koha ditore.

В пресс-службе полиции сообщили, что после допроса по решению прокурора россиянка и албанка были освобождены. Имена задержанных сотрудников ООН не публикуются. В свою очередь, в ООН также не комментируют этот инцидент.

Вместе с тем напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе ожидают, что в мае 2019 года Сербия и частично признанное Косово заключат соглашение о нормализации отношений.