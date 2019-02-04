Отпечаток пальца Леонардо да Винчи обнаружили на одном из его рисунков. Фото: Комсомольская правда

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Отпечаток пальца Леонардо да Винчи обнаружили на рисунке «Сердечно-сосудистая система и главные органы женщины», который был создан в 1509—1510 годах.

При осмотре рисунка из Королевской коллекции Великобритании исследователь Алан Донниторн обнаружил отпечаток пальца. Предполагается, что его оставил автор работы Леонардо да Винчи, сообщает The History Blog.

Отпечаток пальца был обнаружен в левой части рисунка возле руки изображенного на нем человека. На обратной стороне работы исследователи также обнаружили отпечаток указательного пальца. Отмечается, что следы пальцев оставлены на картине с помощью тех же чернил, которыми и был нарисован рисунок.

Это не первый раз, когда ученые нашли отпечаток пальца на рисунках да Винчи, однако по мнению исследователей, вероятность того, что найденный недавно отпечаток принадлежит именно автору наиболее высока.