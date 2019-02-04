Украинские консулы в Москве начали посещать пленных моряков

Украинские дипломаты добились права посещать пленных моряков, фото - Depo.ua

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Украинские консулы в Москве посетили в российском СИЗО раненого моряка Василия Сороку. Сегодня ожидаются визиты к остальным военнослужащим, плененным в Керченском проливе, сообщает 4 февраля УНИАН со ссылкой на заместителя начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Александра Хомяка.

Он сказал, что состояние здоровья Василия Сороки, которого первым посетили украинские дипломаты, улучшается. Сороку перевели в СИЗО № 2 «Лефортово» из СИЗО № 1 «Матросская тишина». По словам консулов, Сорока не жаловался, его состояние здоровья улучшается.

Украинские дипломаты получили разрешения на посещение пленных не на каждый день. Сегодня они планируют посетить еще двух раненых — Андрея Эйдера и Андрея Артеменко.

«Ракурс» сообщал, что 31 января в Москве прошли допросы украинских военнопленных моряков. В течение двух дней следователи провели допросы четырех Украинских и обещали продолжить их отношении остальных пленных на этой неделе.

Россияне допросили Андрея Артеменко, Андрея Эйдер, Василия Сороку и Сергея Чулибу. Во время следственных действий пленные в Керченском проливе украинцы ответили на вопросы следователей в рамках ст. 17 Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», ведь все 24 украинца, находятся в Лефортово, требуют считать себя военнопленными.

В середине января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест пленным украинским морякам до 24 и 25 апреля.