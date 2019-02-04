Изменения в Конституцию для вступления Украины в ЕС и НАТО рассмотрят в Раде 7 февраля / Фото: eurointegration.com.ua

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Верховная Рада на этой неделе, а точнее 7 февраля, намерена рассмотреть вопросы, касающиеся внесения изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

Голосование относительно этих изменений станет уже третьим и заключительным — для утверждения решения потребуются по меньшей мере 300 голосов нардепов. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время сегодняшнего согласительного совета, сообщает УНИАН.

Между тем, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что рассмотрение данного вопроса возможно уже завтра, 5 февраля. По его мнению, коалиция даст более 300 голосов за курс Украины на ЕС и НАТО.

Кроме того, на этой неделе депутаты вернутся к переименованию Днепропетровской области. С этого вопроса начнется их работа в четверг.

По словам Парубия, касательно переименования области в Раде есть два законопроекта. После рейтингового голосования один из них направят на рассмотрение в Конституционный суд.

Также на повестке Рады на текущей неделе стоят вопросы информатизации, нацбезопасности и обороны, образования и топливно-энергетического комплекса.

Напомним, ранее «Ракурс» писал о том, как директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обосновал переименование Днепропетровской области.