Новорожденного детеныша горбатого кита заснял на видео ученый

Новорожденного детеныша горбатого кита заснял на ученый на видео. Фото: Википедия

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Новорожденного детеныша горбатого кита заснял на ученый на видео в США возле острова Мауи. У детеныша были еще очень мягкими и плыл он неуверенно.

Ученые, которые изучали жизнь морских млекопитающих, заметили бурную активность в воде и большое количество крови, сообщает пресс-служба гавайского университета.

Директор программы изучения морских животных Ларс Бейдер первым добрался до места, где происходили указанные события. Там он заметил большую самку горбатого кита, рядом с которой плыл маленький китенок.

Исходя из того, что детеныш кита плыл очень неуверенно, а у самки еще шла кровь после родов, ученый сделал вывод, что китенок родился не более 20-ти минут назад. Бейдер отметил, что он впервые оказался так близко к моменту рождения горбатого кита.

Ранее сообщалось, что Япония возобновит китобойный промысел в 2019 году, несмотря на протесты экозащитников.