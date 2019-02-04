Диагностика превыше всего: во Всемирный день борьбы с раком в МОЗ рассказали о противодействии «тихому убийце» (ВИДЕО)

Большинство форм онкозаболеваний можно вылечить на начальных стадиях. Фото: Чудовская ЦРБ

https://racurs.ua/n117700-diagnostika-prevyshe-vsego-vo-vsemirnyy-den-borby-s-rakom-v-moz-rasskazali-o-protivodeystvii.html

Racurs.ua

Профилактика и диагностика рака, его раннее выявление — наиболее действенные факторы борьбы с болезнью, которую часто называют «тихим убийцей».

Большинство форм онкозаболеваний можно вылечить на начальных стадиях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком.

Специалисты рассказали, что рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин. В то же время в Украине в 25% случаев рак груди диагностируют уже на III-IV стадии. В таких случаях эффективность лечения значительно снижается. Рак простаты у каждого пятого мужчины обнаруживают уже на метастатических стадиях.

В Минздраве убедительно рекомендуют вовремя проходить профилактические осмотры. Пренебрежение этой нормой может привести к тяжелым последствиям.

Кроме осмотра у семейных врачей, важны и консультации узкопрофильных специалистов, а также своевременная сдача анализов.

Лицам, которые находятся в группе онкологического риска, Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы, а именно:

рак молочной железы — 50−69 лет, 40 — при факторах риска;

колоректальный рак — женщины и мужчины старше 50 лет;

рак предстательной железы — с 40 лет в зависимости от степени риска.

В Минздраве напоминают, что в июле 2019 года заработает программа «Бесплатная диагностика». По направлению семейного врача бесплатно обещают предоставлять 54 диагностические и лечебные услуги, среди которых обследование на наиболее распространенные виды онкологии у мужчин и женщин, а также удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Ежегодно около 140 тыс. украинцев впервые узнают о выявленном у них онкозаболевании. Сейчас на учете находится почти 1 млн человек, которые успешно прошли лечение.