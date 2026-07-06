Азербайджан требует от РФ объяснений из-за удара по AВС в Украине. Фото:

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Азербайджан закликав Росію пояснити обстріл AЗС в Україні.

У понеділок, 6 липня, Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла РФ Михайла Євдокимова та вручило йому ноту протесту через атаку російських безпілотників на автозаправну станцію компанії SOCAR у Миколаївській області. Про це повідомляється на сайті азербайджанського МЗС.

Зазначається, що російський удар, який було завдано 5 липня, це не поодинокий випадок і продовження таких атак, незважаючи на неодноразові попередження, свідчить, що росіяни діють навмисно.

Також у дипвідомстві звернули увагу на низку авіаударів, які пошкодили будівлі посольства в Києві та почесного консульства в Харкові. Азербайджан наголосив, що важливо суворо дотримуватися зобов’язань щодо захисту дипломатичних і консульських приміщень відповідно до Віденських конвенцій.

В Баку закликали Москву провести всебічне розслідування всіх згаданих інцидентів, надати офіційні пояснення атак, а також забезпечити виконання міжнародних зобов’язань щодо захисту цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом активізувала удари по АЗС у різних областях України. Зокрема, 6 липня російські ударні безпілотники атакували автозаправну станцію в Запоріжжі. Через ворожі обстріли була пошкоджена заправка та кілька автомобілів. Наразі відомо про загиблу жінку та 10 поранених. Серед постраждалих — дитина.