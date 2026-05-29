Сколько украинцев находятся за границей из-за войны, рассказал Сибига

За межами України, за оновленими оцінками, перебувають не 6, а близько 8 мільйонів українців, які були змушені виїхати через війну.

Про це сьогодні, 29 травня, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє «Суспільне».

У МЗС наголошують, що це питання вже виходить за межі суто міграційного та набуває стратегічного значення для держави.

Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на батьківщині, — наголосив Сибіга.

Міністр додав, що Україна працює над кроками для створення умов, які стимулюватимуть повернення громадян додому.

Зазначається, що ключовою передумовою для цього залишаються безпекові гарантії всередині країни, а також економічні та соціальні умови, які дозволять людям повертатися та відновлювати життя в Україні.

Сибіга також повідомив, що Україна веде консультації з міжнародними партнерами, оскільки підходи до повернення громадян відрізняються в різних країнах. Зокрема, він згадав приклади програм стимулювання повернення українців, які вже діють у деяких державах.

Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як матеріально-фінансово підтримати майбутнє або й теперішнє повернення українців додому, — зазначив він.

Джерело: «Суспільне»