Андрей Сибига відреагував на порушення Росією режиму тиші.

МЗС відреагувало на те, що Росія порушила запропоноване Україною перемир’я.

Країна-агресор РФ проігнорувала запропонований Україною режим припинення вогню та протягом ночі завдала масованих ударів ракетами й безпілотниками. Такі дії свідчать про відмову Москви від миру та потребують посилення міжнародного тиску. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться у повідомленні дипломатичного відомства у Telegram.

Минулої ночі для ударів по Україні окупанти застосували 10 дронів та три ракети. Ворожі атаки тривали до ранку й включали удари по Харкову та Запоріжжю.

Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя, — наголосив міністр.

У Міністерстві додали, що дії Москви потребують посилення міжнародного тиску, зокрема запровадження нових санкцій, розширення політичної та економічної ізоляції, притягнення до відповідальності за воєнні злочини та збільшення підтримки України.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир’я з Україною 8−9 травня на честь Дня перемоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня. Українські військові при цьому діятимуть дзеркально на будь яку агресію РФ.