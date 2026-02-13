Пятерых украинских детей вернули домой из РФ и оккупированных территорий. Фото:

П’ятеро українських дітей віком від чотирьох до 15 років повернулися з окупованих територій і території РФ.

Додому повернули, зокрема, семирічного хлопчика, який перебував у Херсонському будинку дитини. Окупанти викрали його звідти під час захоплення міста. Однак мама боролася за повернення дитини і тепер вони знову разом. Про це уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець 13 лютого повідомив у Telegram.

Також з будинку дитини в Херсоні були викрадені чотирирічний братик і шестирічна сестричка. Вони чотири роки були без матері в окупації.

Ще один дев’ятирічний хлопчик опинився з мамою на території РФ. Там жінка померла від тяжкого захворювання. Дитину спершу намагався забрати дідусь, але йому не вдалося. Зараз дитина возз'єдналася з рідним дядьком.

Омбудсмен подякував першій леді США Меланії Трамп за підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей. І додав, що з початку повномасштабної війни додому повернулися вже 1 тис. 985 дітей.

Нагадаємо, 5 лютого в рамках досягнутих під час переговорів домовленостей додому вдалося повернути 157 українців. З російської неволі визволено 150 військових та семеро цивільних. Ще з 2022 року 139 зі звільнених перебували в неволі.