Россияне сняли новый фейк об оккупации Купянска. Фото: DeepState

https://racurs.ua/n210948-rossiyane-snyali-feyk-o-pobednoy-okkupacii-kupyanska-deepstate.html

Ракурс

Російські загарбники знову заявили про «захоплення» Купянська на Харківщині.

Сьогодні, 17 грудня, міністр оборони РФ Андрій Білоусов на нараді в диктатора Володимира Путіна вкотре заявив про переможну окупацію міста. А російські солдати в підтримку цієї заяви навіть зняли відео в Тавільжанці, яка розташована за 20 км від Куп’янська. Цей фейк вони видають за спростування втрати міста, повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Зазначається, що один із уважних користувачів у соцмережі Х знайшов, що кадри, які ворог видає за Пляжний провулок у Куп’янську насправді зняті на південний-захід околиці Тавільжанки.

Раніше сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові змогли звільнити майже 90% території Куп’янська. Операція з витіснення окупантів із міста ще триває.

Нагадаємо, 12 грудня моніторинговий проект DeepState поінформував, що Сили оборони України змогли заблокувати росіян у Куп’янську та зачистити всю північно-західну околицю міста.

Українське командування заявило, що в Куп’янську лишається в оточенні російське угрупування чисельністю від 100 до 200 військових, а його керівництво не має можливості забезпечити підтримки.

Також Куп’янський напрямок на минулому тижні відвідав президент Володимир Зеленський. Глава держави опублікував селфі, зняте поблизу стели, розташованої на в’їзді до міста.