Володимир Зеленський, скріншот відеодзвінка

Ракурс

Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, відвідав Куп’янський напрямок.

Про це повідомляється на його сторінках у соцмережах.

Зокрема, Зеленський опублікував селфі, зняте поблизу стели, розташованої на в’їзді до міста Куп’янськ.

Сьогодні — Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ — ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта, — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, «щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії».

Наші сильні позиції всередині країни — сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам — сьогодні виключно ваш день, — додав він.

Також Зеленський повідомив, що зустрівся з військовими на передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Купʼянську.