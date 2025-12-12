Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ зачистили від рашистів мікрорайоні Ювілейний, скріншот відео
Збройні сили України зачистили від російських загарбників мікрорайон Ювілейний у місті Куп’янську Харківської області.
Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється на сторінках у соцмережах 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де опубліковане відповідне відео.
Штурмові групи полку СКЕЛЯ спільно із союзними підрозділами зачистили від ворога житловий масив Ювілейний у Куп’янську. Російські окупанти були спочатку заблоковані в багатоповерхівках, а потім знищені, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні моніторинговий проект DeepState повідомив, що Сили оборони України провели успішну операцію на Куп’янському напрямку — заблокували росіян у Куп’янську та зачистити всю північно-західну околицю міста.