Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ зачистили от рашистов микрорайоне Юбилейный, скриншот видео

ВСУ зачистили от рашистов микрорайон в Купянске (ВИДЕО)

12 дек 2025, 16:14
999

Збройні сили України зачистили від російських загарбників мікрорайон Ювілейний у місті Куп’янську Харківської області.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється на сторінках у соцмережах 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де опубліковане відповідне відео.

Штурмові групи полку СКЕЛЯ спільно із союзними підрозділами зачистили від ворога житловий масив Ювілейний у Куп’янську. Російські окупанти були спочатку заблоковані в багатоповерхівках, а потім знищені, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні моніторинговий проект DeepState повідомив, що Сили оборони України провели успішну операцію на Куп’янському напрямку — заблокували росіян у Куп’янську та зачистити всю північно-західну околицю міста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров