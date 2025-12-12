ВСУ зачистили от рашистов микрорайоне Юбилейный, скриншот видео

Збройні сили України зачистили від російських загарбників мікрорайон Ювілейний у місті Куп’янську Харківської області.

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється на сторінках у соцмережах 425-го окремого штурмового полку «Скеля», де опубліковане відповідне відео.

Штурмові групи полку СКЕЛЯ спільно із союзними підрозділами зачистили від ворога житловий масив Ювілейний у Куп’янську. Російські окупанти були спочатку заблоковані в багатоповерхівках, а потім знищені, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні моніторинговий проект DeepState повідомив, що Сили оборони України провели успішну операцію на Куп’янському напрямку — заблокували росіян у Куп’янську та зачистити всю північно-західну околицю міста.