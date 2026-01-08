На подконтрольной территории Запорожья восстановили электроснабжение

Електропостачання підконтрольної частини Запорізької області вже відновили після російських атак, завданих вчора, 7 січня.

Про це повідомляє прес-служба АТ «Запоріжжяобленерго».

Вчора близько 22.00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об'єкти критичної інфраструктури — зокрема, тепло- та водопостачання, — розповів очільник компанії Андрій Стасевський.

Він зазначив, що завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії станом на 05.00 — менш як за сім годин — роботи було завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено.

Водночас в обленерго закликають споживачів обмежити споживання електроенергії.