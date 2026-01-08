Без тепла и воды осталось более миллиона человек на Днепропетровщине — Кулебаhttps://racurs.ua/n211329-bez-tepla-i-vody-ostalos-bolee-milliona-chelovek-na-dnepropetrovschine-kuleba.htmlРакурс
У Дніпропетровській та Запорізькій областях триває відновлення мереж після російських атак.
Про це сьогодні, 8 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів, — зазначив він. — Станом на зараз вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра — з водою зі зниженим тиском.
Об'єкти соціальної та критичної інфраструктури перебувають на резервному живленні.
У Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі, — розповів Кулеба.
Він зазначив, що залізниця у цих областях також продовжує рух:
- у Запорізькій області вже відновлено електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі;
- усі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності.
Дякуємо всім енергетикам, комунальним службам, керівникам ОВА, громад Запоріжжя та Дніпропетровщини за цілодобову роботу навіть під час повітряних тривог. Відновлення триває, — додав міністр.