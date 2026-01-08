Російські атаки пошкодили енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, фото:

https://racurs.ua/ua/n211329-bez-tepla-ta-vody-lyshylysya-ponad-milyon-ludey-na-dnipropetrovschyni-kuleba.html

Ракурс

У Дніпропетровській та Запорізькій областях триває відновлення мереж після російських атак.

Про це сьогодні, 8 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів, — зазначив він. — Станом на зараз вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра — з водою зі зниженим тиском.

Об'єкти соціальної та критичної інфраструктури перебувають на резервному живленні.

У Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі, — розповів Кулеба.

Він зазначив, що залізниця у цих областях також продовжує рух:

у Запорізькій області вже відновлено електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі;

усі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності.