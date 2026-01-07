У Дніпрі після російського удару зникло світло, фото:

У Дніпрі сьогодні, 7 січня, ввечері після вибуху зникло світло в частині міста.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Зараз у місті та області оголошена повітряна тривога.

Користувачі соцмереж повідомляють, що перед зникненням електроенергії у небі були помітні два сильні спалахи.

На сайті місцевого телеканалу D1 повідомляється, що без світла залишився центр Дніпра та деякі райони на околицях.

За попередньою інформацією, сталася аварійна ситуація на ТЕЦ. Крім світла в багатьох будинках впав тиск води та зникло опалення.

Також у соцмережах з’явилися повідомлення, що в деяких районах міста навпаки надвисока напруга, тож мешканцям радять вимкнути електроприлади.

Повідомляється про перебої з електропостачанням і в інших населених пунктах області.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі зазначив, що наразі немає жодних прогнозів стосовно відновлення енергопостачання в області.

Якщо у вас вдома наразі є вода — зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство «ДЗД» також знеструмлено, — наголосив він.

Лукашук нагадав, що мапу Пунктів незламності можна знайти в «Дії».

Згодом прес-служба ДТЕК повідомила, що у Дніпропетровській області є аварійні відключення світла через ворожу атаку.

Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло, — наголосили у компанії.

Також про перебої з електроенергією повідомляється і на Запоріжжі.

Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці «Запоріжжяобленерго» працюють над відновленням і стабілізацією системи, — розповів сьогодні ввечері у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів.

Джерело: «Укрінформ», телеканал D1, Микола Лукашук, Іван Федоров, ДТЕК