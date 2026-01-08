В школах Днепра продлили каникулы из-за обесточивания

Ракурсhttps://racurs.ua/
Каникулы в школах Днепра продлили, фото: «Громадський контроль»
В школах Днепра продлили каникулы из-за обесточиванияhttps://racurs.ua/n211330-v-shkolah-dnepra-prodlili-kanikuly-iz-za-obestochivaniya.htmlРакурс
Канікули у школах Дніпра продовжено на дві доби через знеструмлення, спричинені російськими ударами по інфраструктурі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.
Постійно на звʼязку з усіма профільними службами та енергетиками. Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки, — зазначив він.
Міські лікарні та водовідведення в будинках переведені на альтернативні джерела живлення.
Також Філатов повідомив, що зранку у Дніпрі електротранспорт максимально замінять автобуси.
Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Шановні дніпряни, будь ласка, врахуйте це для планування поїздок, — наголосив він.
