В школах Днепра продлили каникулы из-за обесточивания

Канікули у школах Дніпра продовжено на дві доби через знеструмлення, спричинені російськими ударами по інфраструктурі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Постійно на звʼязку з усіма профільними службами та енергетиками. Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки, — зазначив він.

Міські лікарні та водовідведення в будинках переведені на альтернативні джерела живлення.

Також Філатов повідомив, що зранку у Дніпрі електротранспорт максимально замінять автобуси.