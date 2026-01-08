Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Каникулы в школах Днепра продлили, фото: «Громадський контроль»

В школах Днепра продлили каникулы из-за обесточивания

8 янв 2026, 09:37
999

Канікули у школах Дніпра продовжено на дві доби через знеструмлення, спричинені російськими ударами по інфраструктурі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Постійно на звʼязку з усіма профільними службами та енергетиками. Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки, — зазначив він.

Міські лікарні та водовідведення в будинках переведені на альтернативні джерела живлення.

Також Філатов повідомив, що зранку у Дніпрі електротранспорт максимально замінять автобуси.

Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Шановні дніпряни, будь ласка, врахуйте це для планування поїздок, — наголосив він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров