Канікули у школах Дніпра продовжили, фото: «Громадський контроль»

У школах Дніпра продовжили канікули через знеструмлення

8 січ 2026, 09:37
Канікули у школах Дніпра продовжено на дві доби через знеструмлення, спричинені російськими ударами по інфраструктурі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Борис Філатов.

Постійно на звʼязку з усіма профільними службами та енергетиками. Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки, — зазначив він.

Міські лікарні та водовідведення в будинках переведені на альтернативні джерела живлення.

Також Філатов повідомив, що зранку у Дніпрі електротранспорт максимально замінять автобуси.

Для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Шановні дніпряни, будь ласка, врахуйте це для планування поїздок, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


