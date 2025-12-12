Ракурсhttps://racurs.ua/
СОУ заблокували росіян у Куп'янську. Карта: DeepState
Сил оборони України провели успішну операцію на Куп’янському напрямку.
Українські захисники змогли заблокувати росіян у Куп’янську та зачистити всю північно-західну околицю міста. Ця важка і довга операція ще триває, бо окупати ще присутні центральній частині населеного пункту. Про це український моніторинговий проект DeepState 12 грудня повідомив у Telegram.
У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Українські війська відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного та північно-західних околиць самого Куп’янська.
У DeepState наголосили, що це була спільна робота ударного угрупування другого корпусу Нацгвардії «Хартія», а також тактичної групи «Куп'янськ».
Нагадаємо, в DeepState сьогодні поінформували, що російські окупанти змогли просунутися біля Мирнограда Донецької області. Крім того, ворог мав просування у Володимирівці, Паньківці та Новоекономічному, а також поблизу Софіївки.