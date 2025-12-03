Український МіГ-29 знищив російський пункт управління. Фото: Мілітарний

Український винищувач Міг-29 знищив авіаційною бомбою пункт управління дронами та вузол зв’язку росіян у Вовчанську на Харківщині.

Цей пункт управління ворог розмістив у будівлі біля залізничної колії. Авіаудар коригували за допомогою дрона-розвідника, який працював над містом. Відео з бойовою роботою опублікували у Telegram-каналі «Соняшник», який пов’язаний з українською авіацією. Про це 3 грудня повідомив портал «Мілітарний».

Зазначається, що для удару була застосована авіабомбу GBU-62 з комплектом JDAM-ER — 500-фунтовий боєприпас на базі звичної авіабомби Mk-82, до якого додали комплект JDAM із GPS/INS та планерний модуль ER для збільшення дальності. В Україні ці авіабомби інтегрували на радянські винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску «Погар» у Брянській області РФ. Було знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби. З цієї локації неодноразово фіксувалися запуски російських «Шахедів».

