Рашисти у Куп’янську потрапили в оточення, фото: «АрміяInform»

У Куп’янську на Харківщині лишається в оточенні російське угрупування чисельністю від 100 до 200 військових, а його керівництво не має можливості забезпечити підтримки.

Про це в ефірі українського телебачення розповів начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє агентство «Укрінформ».

За попередніми оцінками нашої розвідки там станом на кінець минулого тижня перебувало 40 активних позивних у раціях, — зазначив він. — Зазвичай це одна рація на 3−4 особи. Відповідно і від цього рахуємо, що їх від 100 до 200. За нашими оцінками скоріше більше до сотні.

За словами Трегубова, що російське військове керівництво зараз не може допомогти оточеним, оскільки перерване будь-яке сполучення із ними за виключенням «повітряного мосту»:

Це означає, що будь-що доставляти, (про поповнення вже мова не йде) то потрібно скидати з дронів. Дрони мають обмежену вантажопід'ємність, не всюди можуть пролетіти, а також, коли з дронів щось падає, то українці теж бачать де воно падає і бачать, хто за ним підбігає. Тому тут додатковий фактор небезпеки. Бути росіянином у Куп’янську зараз неприємно.

Джерело: «Укрінформ»