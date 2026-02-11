Новая военная база РФ под Мелитополем. Фото: АТЭШ

Армія РФ почали будувати нову військову базу під Мелітополем у Запорізькій області.

Воєнний об'єкт ворога розташований в окупованому селищі Мирне. Там наразі працює будівельна техніка — росіяни зводять капітальний польовий табір для розміщення особового складу. Створюється навчальний кластер — облаштовують майданчиків для підготовки операторів БпЛА. Про це рух опору «АТЕШ» 11 лютого повідомив у Telegram.

Ворог намагається створити тилову базу для підготовки резервів та операторів дронів, сподіваючись, що у глибині окупованої території їх не дістануть. Це є помилка, — наголосили партизани.

Координати будівництва вже відомі: 46.930529, 35.417587. Там розташований 291-й гвардійський мотострілецький полк Збройних сил РФ.

Нагадаємо, українські партизани розвідали в російській Самарі штаб 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ, який є ключовим «мозковим центром», який безпосередньо керує наступом на Покровському напрямку.