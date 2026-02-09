ВСУ зачистили от оккупантов село Придорожное. Скриншот с видео

Ракурс

Збройні сили України провели зачистку села Придорожнього Запорізького району.

Російські загарбники намагалися встановити свій прапор у цьому населеному пункті. Контрдиверсійні дії провели бійці 33-го ОШП і станом на зараз в селі немає жодного ворожого військовослужбовця. Про це аналітичний проект DeepState 9 9 лютого повідомив у Telegram.

У 33-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ Збройних сил України підтвердили, що Придорожнє було та залишається під контролем Сил оборони України.

Військові зазначили, що Російська Федерація заявляла про захоплення цього села, однак це не відповідає дійсності.

Ворог, як завжди, замальовує свої мапи в кредит, а потім у бажанні наздогнати «здобутки» відправляє туди ДРГ, щоб ті встановили ганчірку. Результат таких «фотосесій» один — ворожа ДРГ знищена, — йдеться на Telegram-каналі полку.

Нагадаємо, нещодавно аналітичний проект DeepState повідомив, що Сили оборони України відновили положення у Куп’янську Харківської області. Також відомо про просування ворога поблизу Удачного, Гришиного та Привілля в Донецькій області.