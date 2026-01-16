Партизани розвідали штаб армії РФ, що керує штурмом Покровська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211510-partyzany-rozvidaly-shtab-armiyi-rf-scho-keruie-shturmom-pokrovska.html

Ракурс

Партизани розвідали штаб армії РФ, що керує штурмом Покровська на Донеччині.

У Самарі проведено розвідку штабу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ, який є ключовим «мозковим центром», який безпосередньо керує наступом на Покровському напрямку. Про це рух опору «АТЕШ» 16 січня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що через цей штаб здійснюється оперативне управління підрозділами, які намагаються окупувати Покровськ — 21-ою та 30-ою окремими гвардійськими мотострілковими бригадами та 385-ою гвардійськартилерійською бригадою. Ці підрозділи частенько йдуть у «м'ясні штурми» й не шкодують не лише мирне населення Покровська, а й своїх солдатів.

У ході розвідки було зафіксовано територію штабу та прилеглі об'єкти. Також партизани ідентифікували номери автомобілів керівництва та оперативних служб й вивчили систему охорони та графіки патрулів. Крім того, «АТЕШ» отримав доступ до внутрішньої інформації про планування операцій та поточну обстановку.

Нам відомі характер їхніх наказів, реальні масштаби втрат та моральний стан підрозділів. Кожен їхній злочин фіксується і не залишиться без відповіді, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, рух «АТЕШ» провів розвідку так званої прокуратури Республіки Крим у Сімферополі, будівля якої вже давно є одним із головних інструментів російської репресивної машини на анексованому півострові. «Прокуратура» під виглядом боротьби з екстремізмом фабрикує справи проти кримських татар, проукраїнських активістів і всіх тих, хто не визнає окупацію.