Наслідки ударів по Краматорську. Фото: МВА

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Краматорську.

У ніч на 18 березня окупанти скинули на місто в Донецькій області дві авіаційні бомби ФАБ-250. Під ворожий удар потрапили приватний сектор та спальний район багатоповерхівок. Про це керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

Вороже бомбардування призвело до пошкодження щонайменше 30 приватних житлових будинків, а також двох багатоповерхівок. Наразі відомо про поранення вісьмох мирних жителів, серед них — двоє дітей. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

На місці обстрілу працювали рятувальники та комунальні служби, а також проводилися аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вночі 18 березня в Харківській області внаслідок ворожої атаки БпЛА по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району загорілися два зруйнованих приватних житлових будинки на площі 180 кв. м. Попередньо відомо, що п’ятеро осіб постраждали.