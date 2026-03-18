  Новини
Наслідки ударів по Краматорську. Фото: МВА

Армія РФ скинула два ФАБи на Краматорськ — восьмеро постраждалих

18 бер 2026, 10:59
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Краматорську.

У ніч на 18 березня окупанти скинули на місто в Донецькій області дві авіаційні бомби ФАБ-250. Під ворожий удар потрапили приватний сектор та спальний район багатоповерхівок. Про це керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

Вороже бомбардування призвело до пошкодження щонайменше 30 приватних житлових будинків, а також двох багатоповерхівок. Наразі відомо про поранення вісьмох мирних жителів, серед них — двоє дітей. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

На місці обстрілу працювали рятувальники та комунальні служби, а також проводилися аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вночі 18 березня в Харківській області внаслідок ворожої атаки БпЛА по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району загорілися два зруйнованих приватних житлових будинки на площі 180 кв. м. Попередньо відомо, що п’ятеро осіб постраждали.

Джерело: Ракурс


