Рекордную жару в истории Австралии зафиксировали в январе

Адская жара в Австралии, фото — ndtv.com

https://racurs.ua/n117645-rekordnuu-jaru-v-istorii-avstralii-zafiksirovali-v-yanvare.html

Racurs.ua

Январь 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеорологических наблюдений в Австралии.

Температура воздуха в этой стране составляла почти +50°. О рекорде климатических наблюдений сообщило метеорологическое бюро Австралии.

В стране погибли тонны рыб и таял асфальт. Старший климатолог бюро Эндрю Уоткинс рассказал, что значительную часть территории страны на долгое время накрывали тепловые волны, которые были рекордными по продолжительности и по ежедневному уровню температур.

В городе Аделаида (юг Австралии) 24 января столбик термометра поднялся до +46,6° градусов. В этот же день в городе Порт-Огаста, в котором проживает 15 тыс. людей, зафиксировали самую высокую температуру во всей стране — +49,5°.

Жара убила в штате Виктория тысячи летучих мышей, а в Новом Южном Уэльсе растаял асфальт, погибли тысячи тонн рыбы. Власть была вынуждена реагировать на ухудшение качества воды в речках и катастрофическое снижение ее уровня.

А вот в островном штате Тасмания в январе произошло более 40 лесных пожаров, которые разрушили десятки домов. Власти надеются только на дожди, которые смогут потушить огонь.