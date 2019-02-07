Журналисты и деньги: стало известно, куда Гнап дел обещанную армии европейскую премию

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Racurs.ua

В 2015 году журналисты-расследователи проекта «Слідство.Інфо» получили премию «Свободная пресса Восточной Европы» в размере 15 тыс. евро. Эти средства журналисты решили перечислить на нужды армии. Сегодня выяснилось, что тогда бывший руководитель проекта Дмитрий Гнап 2 тыс. евро передал ВСУ, а свыше 9 тыс. евро до сих пор остаются в его банковской ячейке. Об этом в Facebook сообщила журналистка «Слідство.Інфо» Анна Бабинец.

«У нас в „Слідство.Інфо“ произошла досадная ситуация… Точнее, произошла она давно, но обнаружили мы это только сейчас… Все это время я была уверена, что приз действительно пошел на армию. Начали разбираться. Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия Гнапа», — написала Бабинец.

По ее словам, это произошло, возможно, потому, что счета организации «Слідство.Інфо» были открыты лишь в декабре 2015 года, а премия поступила где-то за полгода до этого. Бабинец, ссылаясь на слова Гнапа, отметила, что на помощь армии ушло 2 тыс. евро, еще 3,9 тыс. евро пошли на оперативные расходы организации. В то же время оставшиеся 9,1 тыс. евро до сих пор хранятся в банковской ячейке Гнапа. Эти средства он в ближайшие дни должен перечислить на счет проекта, а потом уже команда «Слідство.Інфо», по словам Бабинец, решит как их лучше потратить.

Впоследствии экс-руководитель проекта, а ныне кандидат в президенты Гнап сообщил, что остаток от европейской премии в размере 9087 евро он сегодня или завтра перечислит «Слідству.Інфо».

Информация о временном «исчезновения» средств, обещанных армии, вызвала бурную реакцию пользователей Facebook.

Напомним, 3 февраля документы в ЦИК подал известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия «Сила людей». В партии заявляют, необходимых для регистрации кандидата 2,5 млн грн залога собрали за две недели с помощью публичной кампании фандрайзинга.