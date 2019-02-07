Главу бюджетного комитета Рады Павелко избрали в исполком УЕФА, за него агитировали Шевченко и Блохин

Андрей Павелко, фото — ФФУ

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Racurs.ua

Президент Федерации футбола Украины, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко 7 февраля избран в исполнительный комитет УЕФА.

Это произошло во время 43-го Конгресса УЕФА, который проходит в Риме, сообщил Твиттер союза футбольных ассоциаций Европы. Павелко избрали в обновленный состав исполкома УЕФА на четыре года. Он руководит ФФУ с мая 2015 года.

Кроме того, УЕФА сегодня переизбрал действующего руководителя организации Александра Чеферина на новый срок (до 2023 года). Именно украинская Федерация во главе с Павелко осенью 2018 выдвинула Чеферина на эту должность.

Поддержать Павелко на выборах в исполком в Рим прибыли все трое украинцев-обладателей «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту Европы, а именно — Олег Блохин (1975 год), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004). Накануне выборов они, а также руководитель Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу, Виталий Кличко подписали обращение, в котором рекомендовали Павелко в соруководители УЕФА.

Напомним, что в 2018 году Андрей Павелко находился в поле зрения нескольких журналистских расследований, им также интересовались детективы НАБУ. Например, в декларации за 2017 он не указал ни одного объекта недвижимости, не вспомнил членов семьи, но указал 12 ценных часов, 650 тыс. евро, 325 тыс. долл. и 950 тыс. грн наличными. На банковских депозитах Павелко держал 58,3 тыс. грн, 454 евро и 221 долл.

Кроме того, журналисты узнали, что Павелко арендует позолоченную квартиру за 17 тыс. долл. и дарит родственникам роскошные авто.