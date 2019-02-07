НАБУ сообщило о подозрении экс-директору «Укртелефильма», фото: РБК

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило экс-директору «Укртелефильма» подозрение в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) и использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 358), что привело к нанесению государству ущерба на сумму 68,72 млн грн.

Также агентство сообщило о подозрении двум его соучастникам — организатору схемы и директору одного из коммерческих обществ, сообщает пресс-служба НАБУ.

Кроме упомянутых нарушений, им также объявлено подозрение в отмывании доходов (ч. 3, ст. 209).

Расследование этого дела продолжается с февраля 2018 года.

По информации следствия, экс-чиновник вместе с соучастниками совершил отичуждение в пользу коммерческого общества имущественных прав на расположенные в Киеве 67 объектов недвижимого имущества. Среди этой недвижимости — квартиры, нежилые помещения и паркоместа.

Отмечается, что эти действия осуществлялись с нарушениями процедуры отчуждения имущества, в частности, без согласования с Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

В ноябре 2018 года суд признал соответствующие договоры недействительными.

Напомним, в конце января НАБУ объявило подозрение экс-руководителю «Укркосмоса». Его подозревают в хищении средств, выделенных на строительство космической ракеты, отсутствие которой сорвало запуск в космос первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь».