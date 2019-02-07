Авиакатастрофа с футболистом Эмилиано Сала: спасатели извлекли из-под обломков самолета тело и направили его на экспертизу (ФОТО)

Эмилиано Сала. Фото: REUTERS

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Тело неизвестного извлекли из-под обломков самолета, который упал в воду над Ла-Маншем и на борту которого находился футболист британской команды «Кардифф» Эмилиано Сала.

На дне залива Ла-Машн продолжается поисковая операция, она проиходит в очень сложных условиях. Об этом 7 февраля сообщает TIME.

Как пишет издание Express, обнаруженное тело передали карете скорой помощи. Медики в городе Портленд проведут вскрытие и установят личность погибшего.

Пока не сообщается, кого нашли среди обломков самолета — футболиста Эмилиано Салу или пилота Дэвид Ибботсона. Спасатели пока не могут поднять обломки самолета со дна пролива на поверхность, поскольку этому мешают сложные погодные условия.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело человека среди обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета.

Напомним, самолет исчез над Ла-Маншем 28 января. Полиция обыскала около 1,7 тыс. кв. км на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего прекратила поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию. Впоследствии удалось найти обломки пропавшего самолета, на борту которого находился игрок футбольного клуба Английской премьер-лиги.