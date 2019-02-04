Спасатели обнаружили тело человека среди обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета (ФОТО)

Эмилиано Сала. Фото: Спорт-Экспресс

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Среди обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, обнаружили тело человека.

Тело спасатели смогли увидеть после просмотра видеозаписи, которую под водой сделало дистанционно управляемое устройство. Об этом сообщает «ВВС Україна» со ссылкой на заявление отделения по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

«Одно тело обнаружили в подводных обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон», — пишет издание.

Отмечается, что пока спасатели консультируются касательно дальнейших действий с семьями футболиста и пилота. В AAIB пообещали опубликовать отчет о результатах поисково-спасательной операции. Пока не принято решение о том, поднимать ли обломки на поверхность.

Также в сети опубликовали фото обломков найденного самолета.

Напомним, на дне пролива Ла-Манш нашли пропавший самолет, на борту которого находился игрок футбольного клуба Английской премьер-лиги Эмилиано Сала. Предполагается, что 28-летний футболист из Аргентины и 59-летний пилот Дэвид Ибботсон погибли.

Ранее сообщалось, что самолет исчез над Ла-Маншем 28 января. Полиция обыскала около 1,7 тыс. кв. км на суше и на море, но так и не смогла найти его следов, после чего прекратила поиски, однако семья игрока самостоятельно продолжила поисковую операцию.