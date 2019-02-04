Не война: украинцы назвали главную угрозу для страны. Фото: Армия Народного Освобождения

https://racurs.ua/n117711-ne-voyna-ukraincy-nazvali-glavnuu-ugrozu-dlya-strany.html

Racurs.ua

Главную угрозу для Украины представляет собой не война. Такое мнение высказали участники социологического опроса, проведенного в январе 2019 года.

По мнению украинцев, наиболее глобальной проблемой в стране является массовый выезд граждан за границу на постоянное место жительство, а также экономический спад. Так считают 55% и 52% опрошенных соответственно, сообщает «Интерфакс-Украина» ссылаясь на результаты исследования, проведенные Центром «Социологический мониторинг», «Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко», компаней Info Sapiens и Соцгруппой «Рейтинг» и обнародованные сегодня.

На третьем месте среди угроз для страны оказалось обнищание население, это отметили 47% опрошенных. Также украинцев пугают девальвация гривны и полномасштабная война с Россией, на это указали 39% и 35% опрошенных соответственно.

Опасения у украинцев вызывают ухудшение здоровья нации (34%) и развал страны (33%).

Отмечается, что в рамках исследования были опрошены 10 тыс. граждан Украины, которые проживают в различных областях страны, за исключением населения из временно оккупированных территорий и АР Крыма.

Ранее социологи выяснили, какие политические силы готовы поддержать украинцы на парламентских выборах в октябре в 2019 году.