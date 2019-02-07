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Ракурс
В Стамбуле обрушился дом. Фото: dha

Обрушение дома в Стамбуле повлекло гибель трех человек, еще 12 получили травмы (ФОТО, ВИДЕО)

7 фев 2019, 14:09
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В Стамбуле в жилом квартале Джевизли накануне обрушился восьмиэтажный дом, похоронив под обломками троих его жителей. Спасатели уже достали тела погибших. Еще 12 человек получили травмы, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В восьмиэтажном здании находилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Лицензия на строительство этого дома была выдана в 1992 году, но в документах он значился как пятиэтажный. Таким образом, последние три этажа достроили незаконно, сообщает сегодня CNN Turk со ссылкой на губернатора провинции Стамбул Али Ерликайя.

Обрушение дома произошло в среду около 16.00 по местному времени. Поисково-спасательная операция длится уже более 19 часов. Разбор обломков продвигается медленно — спасатели периодически останавливаются, чтобы проверить, нет ли угрозы разрушения расположенных рядом зданий. Жителей семи соседних домов эвакуировали для их безопасности.

Обрушение дома в Стамбуле. Фото: dha

Прокуратура города начала расследование, но установить причину обрушения пока что не удалось. Версию взрыва местные власти отвергают. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отправил главу МВД Сулеймана Сойлу и министра экологии и градостроительства Мурата Курума на место происшествия.

По словам Курума, под обломками слышны голоса, а это значит, что еще есть надежда на их спасение.

Напомним, ранее «Ракурс» писал об обрушении шахты в Польше. В момент аварии там работали 32 человека.

Источник: Ракурс


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