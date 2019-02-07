Обрушение дома в Стамбуле повлекло гибель трех человек, еще 12 получили травмы (ФОТО, ВИДЕО)

В Стамбуле обрушился дом. Фото: dha

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Racurs.ua

В Стамбуле в жилом квартале Джевизли накануне обрушился восьмиэтажный дом, похоронив под обломками троих его жителей. Спасатели уже достали тела погибших. Еще 12 человек получили травмы, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В восьмиэтажном здании находилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Лицензия на строительство этого дома была выдана в 1992 году, но в документах он значился как пятиэтажный. Таким образом, последние три этажа достроили незаконно, сообщает сегодня CNN Turk со ссылкой на губернатора провинции Стамбул Али Ерликайя.

Обрушение дома произошло в среду около 16.00 по местному времени. Поисково-спасательная операция длится уже более 19 часов. Разбор обломков продвигается медленно — спасатели периодически останавливаются, чтобы проверить, нет ли угрозы разрушения расположенных рядом зданий. Жителей семи соседних домов эвакуировали для их безопасности.

Прокуратура города начала расследование, но установить причину обрушения пока что не удалось. Версию взрыва местные власти отвергают. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган отправил главу МВД Сулеймана Сойлу и министра экологии и градостроительства Мурата Курума на место происшествия.

По словам Курума, под обломками слышны голоса, а это значит, что еще есть надежда на их спасение.

Напомним, ранее «Ракурс» писал об обрушении шахты в Польше. В момент аварии там работали 32 человека.