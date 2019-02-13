Гройсман рассказал, сколько школ получили современные компьютеры, мебель и пособия (ИНФОГРАФИКА)

Гройсман рассказал, сколько школ получили современные компьютеры, мебель и пособия. Фото: Delo.ua

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Racurs.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня отчитался об успехах в образовательной и культурной сферах.

Отмечается, что многие изменения за 2018 год произошли в образовательной сфере. В частности, было закуплено новое оборудование и мебель для учебных заведений. Так, 1368 школ получили более 20 тыс. компьютеров и мультимедийного оборудования, сообщается в Twitter чиновника.

Новое оборудование для кабинетов естествознания получили около 5 тыс. школ. Также были утверждены новые стандарты образовательных программ для учащихся 1−4 классов. Более 105 тыс. учителей уже работают по новым методикам.

Положительные изменения в течение 2018 года прошли и в культурной сфере. Публичные библиотеки получили около 1 млн украиноязычных изданий. Украинский кинематограф получил государственную поддержку в размере 1 млрд грн. В прокат вышло 22 фильма, снятых при поддержке правительства, производство еще 49 фильмов уже завершлось. Также государственная поддержка была направлена на производство сериалов. Уже начата работа над 15-ю украинскими сериалами.

Как ранее сообщал «Ракурс», Гройсман рассказал о значительных достижениях правительства в экономической и социальных сферах в 2018 году.