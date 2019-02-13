Рост зарплат, пенсий и золотовалютных резервов: Гройсман заявил о значительных достижениях правительства в 2018 году (ИНФОГРАФИКА)

Владимир Гройсман, фото: Twitter

https://racurs.ua/n118105-rost-zarplat-pensiy-i-zolotovalutnyh-rezervov-groysman-nazval-dostijeniya-pravitelstva-za-2018.html

Racurs.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже в третий раз отчитался о достижениях за год возглавляемого им правительства.

По словам Гройсмана, украинская экономика растет уже три года подряд, а темпы инфляции замедлились до однозначных показателей. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Рост реального ВВП оценивается в 3,2%.

Объемы экспортной выручки украинской продукции выросли на 10% и достигли показателя 53 млрд долл. США, доля Евросоюза в украинском экспорте достигла 43%.

Премьер отмечает, что доходы государственного бюджета выросли до 928,1 млрд грн, а размер международных резервов НБУ достиг 20,8 млрд долл. США.

Еще одним важным достижением своего правительства за год Гройсман считает внедрение среднесрочного бюджетного планирования.

Что касается социальных показателей, то, по словам премьера, за год средняя заплата выросла в 1,9 раза — с 4686 грн до 8865 грн.

«В декабре 2018 года средняя зарплата составляла уже 10 тис. 573 грн», — подчеркивает Гройсман.

Премьер также напоминает, что на этот год запланирована первая автоматическая индексация пенсий.

В целом, отмечает Гройсман, средний размер пенсии за год вырос в 1,5 раза и достиг 2645,67 грн, в том числе для 550 тыс. военных пенсионеров пенсии были повышены на 1476 грн.

Кроме того, более 17 млн грн были выплачены освобожденным из плена гражданам Украины, а также семьям политзаключенных и захваченных Россией украинских моряков для оплаты услуг адвокатов, отмечает премьер-министр.

Напомним, в начале этого года Гройсман сообщал, когда украинцам стоит ожидать роста пенсий.