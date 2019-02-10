Гройсман «вжарил» газовую монополию. Газовая монополия осталась очень довольна

Газовая монополия в Украине. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2255-groysman-vjaril-gazovuu-monopoliu-gazovaya-monopoliya-proniklas-ot-etogo-chuvstvom-glubokogo.html

Racurs.ua

7 февраля сайт Кабинета министров Украины с опозданием на неделю опубликовал принятое еще 30 января постановление №63 «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями». Такая задержка, очевидно, объясняется тем, что Владимир Гройсман долго колебался, выбирая между плохим и худшим.

Этот нормативный акт, обнародованный в том виде, в котором пообещал премьер, открывая заседание правительства, непременно будет отменен Окружным административным судом Киева, как уже были до этого отменены два аналогичных постановления. И тогда премьера, под чьим чутким руководством правительство в третий раз наступило на одни и те же грабли, назовут неэффективным управленцем.

Но если бы он был обнародован не в том виде, то Гройсмана назвали бы пустозвоном, поскольку он обещал, что нормы будут «маленькие и по три», а вышли «большие и по пять». Премьер выбрал первый вариант, поскольку неэффективным менеджером его назовут в узком кругу знатоков газовой отрасли, да и то через несколько месяцев, а пустозвоном сочтут миллионы людей и немедленно. Да еще и перед президентскими выборами.

История манипуляций

Нововведения в расчетах за газ стали самой популярной темой в средствах массовой информации, поскольку в этом вопросе есть прямой интерес трех четвертей населения Украины — 13 млн газифицированных домохозяйств из 17 млн, которые всего насчитываются на территории, подконтрольной киевской власти. Речь идет об уменьшении норм потребления газа для тех, кто не имеет счетчиков, и прибавке в виде «морозного коэффициента» для тех, кто их имеет.

Споры вокруг этих вопросов достигли такого уровня остроты, что даже очень воспитанный Владимир Гройсман и тот в пылу дискуссии подарил публике свой незабываемый перл о том, что этих монополистов надо вжарить по первое число.

Что касается коэффициентов, то об этом подробно в другой раз, поскольку более актуальна сейчас потребность рассказать людям о том, что стоит за постановлением правительства, принятым 30 января.

Разбираясь с этим вопросом, очень важно не попасть в лексическую ловушку: если вы слышите, что нормы потребления газа для населения, не имеющего счетчиков, уменьшены с десяти кубометров до трех на одного человека в месяц, то населению по этому поводу надо не плакать, а, наоборот, радоваться, потому что реально никто не запрещает человеку сжигать ежемесячно столько газа, сколько заблагорассудится — хоть три, хоть десять, хоть сто метров, ведь согласно правительственному постановлению платить надо будет только за три.

Немного истории

В течение двух десятилетий в Украине действовали нормы, установленные постановлением КМУ №619 от 8 июня 1996 года, и для многочисленного сегмента этой категории потребителей, использующих газ только для приготовления пищи на газовой плите, норма составляла 9,8 куб. м на одного человека в месяц. Большой она была или маленькой, но устраивала критическую часть населения, от которой зависит принятие решений на правительственном уровне.

Первые изменения датируются августом 2014-го, когда указанная выше норма была снижена до 6 куб. м. Это произошло после того, как правительство Яценюка с мая того же года повысило цены на газ примерно в полтора раза, поэтому перед парламентскими выборами он хотел таким маневром угодить соответствующей части электората: одной рукой вроде бы поднимал тарифы, чтобы понравиться МВФ, а второй фактически их настолько же и снижал, чтобы понравиться избирателям.

Но из-за трехкратного падения гривны эти манипуляции остались почти незамеченными, и в апреле 2015 года Арсений Петрович решил повторить фокус: постановлением КМУ №237 норма была уменьшена с 6 до 3 куб. м.

Под флагом Фирташа

Народу это, может быть, и понравилось, зато очень не понравилось газоснабжающим организациям, которые в народе называются облгазами. Официально о них известно, что законом им предоставлено преимущество приобретать у НАК «Нафтогаз Украины» топливо по сниженным ценам, но в то же время возложена обязанность также по сниженным ценам продавать его населению.

А вот неофициально известно, что большинство этих предприятий принадлежит венскому узнику Дмитрию Фирташу, и что они, списывая на потребление жилым сектором огромное количество газа, которое тот в реальности не потреблял, на самом деле качают его на химические заводы, принадлежащие тому же Фирташу.

Громче всех об этом кричит руководство «Нафтогаза», однако убедительных доказательств тому до сих пор никто не представил, что и неудивительно: успешное функционирование такого рода схемы невозможно без участия в ней соответствующего количества министров, губернаторов, прокуроров и других должностных лиц, от которых зависит формирование надлежащей доказательной базы.

Однако если исходить из принципа презумпции и предполагать, что все это делается именно так, то сложно придумать лучший предмет махинаций, чем льготный газ для домохозяйств, сжигаемый домохозяйствами, которые не оборудованы счетчиками.

Впрочем, эта схема может быть прибыльной только при условии, что официальная правительственная норма потребления газа на одного человека в месяц превышает реально потребленный объем. Но после того как правительство Яценюка опустило ее до трех кубометров, этот газ в один момент из источника теневых доходов превратился в генератор убытков.

Техническая сторона дела заключается в следующем. Реально население потребляло гораздо больше, чем с учетом новых норм вынуждены были писать в своих отчетах облгазы. А разница между формально и реально потребленным топливом в соответствии с положениями Кодекса газораспределительных систем квалифицировалась как несанкционированный отбор, за который облгаз должен платить «Нафтогазу» в лице его дочерней компании «Укртрансгаз» уже не по льготной, а по вполне рыночной цене, да еще и со штрафной надбавкой.

Принимая такое постановление, правительство вполне понимало, что ставит облгазы в весьма неудобную для них позу, но сознательно шло на это, надеясь, что убытки, которые они будут нести, подстегнут их быстрее завершить полное оснащение домохозяйств приборами учета, которое в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» поручено именно газораспределительным предприятиям.

Повальное переведение страны на счетчики, как и уже упомянутые «морозные коэффициенты», — тоже отдельная тема, поэтому пока сосредоточимся на том, почему на этом курсе правительственный корабль дважды подрывался на судебных минах.

Как и следовало ожидать, полученные убытки стимулировали облгазы не усилить работу по установке счетчиков, а обжаловать правительственное постановление в суде.

Сыграть роль истцов согласились двое частных лиц, о которых обычно говорят «люди с улицы», но в качестве третьего лица к делу подключилась Ассоциация газового рынка Украины, о которой неофициально известно, что за ней торчат уши Фирташа. Она и представила суду убедительные доказательства тому, что кабминовские юристы сильно напортачили.

Два судебных решения уже есть — очередь за третьим

О том, что нормы оказались заниженными, свидетельствовало исследование «УкрНИИинжпроект» (полное название — ОАО «Проектный и научно-исследовательский институт по газоснабжению, теплоснабжению и комплексному благоустройству городов и поселков Украины»), выполненное по заказу упомянутой Ассоциации.

Еще один момент не в пользу правительства заключался в нарушении им процедуры принятия решений, относящихся к категории нормативно-правовых актов, которые рассчитаны на неоднократное использование и касаются неопределенного круга лиц. В соответствии с Законом Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», их проекты должны быть заблаговременно опубликованы, обоснованы и согласованы с Государственной регуляторной службой Украины.

Поскольку ни одно из этих условий соблюдено не было, суд не имел другого выхода, кроме как своим постановлением от 21 сентября 2015 года признать постановление КМУ №237 незаконным и недействительным. А еще через два месяца по требованию Ассоциации судьи дописали разъяснения, что она является незаконной и недействительной с момента принятия. Этот вердикт был оставлен без изменений судами следующих инстанций и вступил в законную силу 4 ноября 2015 года.

Получив такой щелчок по носу, правительство Яценюка с поражением не смирилось и повторило свой маневр: в марте 2016 года им было принято два постановления. Одно из них (№204) во исполнение судебного решения вообще отменяло упомянутое выше постановление №619 вместе со всеми поправками к нему, а другое (№203) устанавливало новую норму потребления газа в размере 4,4 куб. м. То есть до решения суда было три, а стало почти четыре с половиной. А в августе 2017 года постановлением правительства №609 она была еще снижена — до 3,3 куб. м, и в этом уже целиком заслуга Владимира Гройсмана, который сознательно продолжил практику своего предшественника.

Следует признать, что постановление №203 было подготовлено ​​более тщательно. По крайней мере, его проект был обнародован и обоснован результатами исследования, проведенного Государственным предприятием «Кременецкое управление по снабжению и реализации газа» — это конечно, не столь известная организация, как «УкрНИИинжпроект», но даже такое заключение лучше, чем вообще никакое. Однако Государственная регуляторная служба Украины в лице Ксении Ляпиной своего согласия все равно не дала, объяснив это тем, что не были обоснованы причины отказа от применения альтернативных способов решения проблемы.

При таких обстоятельствах Окружной административный суд Киева также имел все основания признать вышеназванные постановления КМУ противоправными и недействительными. Только на этот раз инициатором иска были уже не люди с улицы, а ОАО «Хмельницкгаз», а в качестве третьего лица и на этот раз выступала Ассоциация газового рынка Украины. Решение об этом было принято 30 мая 2018 года, в законную силу оно вступило 9 августа, а 27 ноября последнюю точку в этом деле поставил Верховный суд.

Последствия признания упомянутых правительственных постановлений недействительными с момента их принятия понятны. Во-первых, летит кувырком вся официальная статистика потребления природного газа населением, на базе которой отечественные и зарубежные мудрецы рисовали свои стратегии и концепции. Во-вторых, придется корректировать денежные расчеты.

По мнению министра энергетики Игоря Насалика, речь идет о 383 млн куб. м газа, который население фактически использовало, но за который не заплатило. Формально облгазы должны были заплатить за этот объем государственному концерну «Укртрансгаз», причем по коммерческой цене со штрафной надбавкой как за несанкционированный отбор. Кто им возместит эти убытки — население, правительство, «Укртрансгаз» — пока что точно не знает никто, но можно не сомневаться, что корпорация Фирташа, имея в своем активе достаточное количество министров, губернаторов, прокуроров и других должностных лиц, своего не упустит.

Сразу после того, как вступило в законную силу последнее судебное решение не в пользу Кабмина, тот начал готовить новое постановление о нормах потребления газа, проект которого в октябре 2018-го был согласован Государственной регуляторной службой Украины. Только цифры в нем совсем не те, о которых говорил на заседании правительства премьер-министр: Ксения Ляпина дала добро на то, что потребители, которые пользуются только газовой плитой и только для приготовления пищи, будут платить ежемесячно как за 5,8 куб. м в теплое время года (с апреля по сентябрь) на одного человека и как за 8,8 куб. м — в холодное (с октября по март).

А Владимир Гройсман 30 января на всю страну объявил, что норма составит 2,9 куб. м. Таким образом, в дальнейшем судьям ничто не помешает признать проект постановления не согласованным с Государственной регуляторной службой, а значит — неправомерным и недействительным.