Индивидуальный счетчик газа: газовщикам не отвертеться

https://racurs.ua/2790-individualnyy-schetchik-gaza-gazovschikam-ne-otvertetsya.html

Ракурс

Для потребителей газа, использующих голубое топливо только для приготовления еды, близится час «Ч»: согласно принятому в 2017 году Закону «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа» тем, у кого не установлен счетчик газа, этот самый газ могут отключить.

По данным из разных источников, сегодня без приборов учета газа живут около трех миллионов украинцев, использующих газовые плиты. Поэтому сомнительно, чтобы всем им 1 января отключили эту услугу, слишком уж большая волна недовольства поднимется. Вполне возможно, законодатели все же сдвинут этот срок: в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта (№4248 и 4248-1), в которых предлагается продлить газоснабжение домов и квартир без счетчика до 2024 года. Правда, пока у законодателей до них так и не дошли руки.

В упоминаемом же законе о коммерческом учете газа сказано, что счетчики устанавливаются за счет газораспределяющих компаний, а если вы уже поставили его за свой счет, то имеете право получить компенсацию. В зависимости от модели счетчика это удовольствие сегодня обходится в 4–7 тыс. грн. Но это вовсе не аттракцион невиданной щедрости: на самом деле деньги на установку приборов учета заложены в тарифы на потребление газа. В нынешнем году на них должно было пойти 4,5% от выручки.

К сожалению, газораспределяющие компании с самого начала пытались избежать обязанности обеспечить газовыми счетчиками потребителей. По свежим данным, они «задолжали» населению почти 141 тысячу приборов.

Но есть и хорошая новость: судебная практика показывает, что на газораспределяющие компании можно найти управу.

Счетчик газа по нормам Кабмина

Для примера приведем совсем свежее дело, рассмотренное в Верховном суде в конце ноября. Одессит судился с публичным акционерным обществом «Одессагаз» именно из-за счетчика. Почти четыре года назад, в феврале 2017-го, он обратился в акционерное общество с заявлением о желании бесплатно установить индивидуальный прибор учета газа в своей квартире. Но вместо счетчика одессит получил через две недели письмо, в котором, ссылаясь на закон об обеспечении коммерческого учета природного газа, ему… отказали: мол, если гражданин хочет счетчик, пускай устанавливает его за свой счет. Но гражданин оказался принципиальным и подал иск в суд. Он хотел, чтобы, раз уж счетчика у него нет, ему насчитывали оплату за газ по норме потребления, установленной решением Кабмина от 2016 года. Районная инстанция в иске отказала на том основании, что, во-первых, в доме есть общедомовой счетчик газа. И, во-вторых, Окружной административный суд Киева в мае 2018 года признал это постановление Кабмина противоправным и недействительным. А вот апелляционный суд этим летом решение первой инстанции отменил и обязал акционерное общество считать гражданину потребление газа все-таки по нормам Кабмина. В материалах дела нет ничего о том, что гражданин отказывался от установки счетчика, наоборот, он просил его установить!

Тогда уже газовики отправились в Верховный суд искать правду, прося решение апелляционного суда отменить и передать дело на новое рассмотрение. Однако проиграли.

В своем решении высшая судебная инстанция ссылалась на законы Украины «О защите прав потребителей», «О рынке природного газа» и на упомянутый выше Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», в котором прописано, что в случае отсутствия счетчика по вине газовой компании потребленное голубое топливо следует считать все-таки по нормам потребления, установленным решением Кабмина. Точка.

32 жильца против газовой компании

В целом судебные истории о битвах граждан с газовыми компаниями выглядят обнадеживающе. Вот, например, еще более показательное решение, правда, не свежее, а годичной давности. В той истории с газовщиками сражался не один гражданин, а целая компания жильцов дома, 32 человека.

Дело было в Кривом Роге Днепропетровской области. В многоквартирном доме установили общедомовой счетчик, и акционерное общество «Криворожгаз», которое и установило прибор, принялось по его показаниям разбрасывать набежавшую сумму примерно поровну по квартирам, где индивидуальных счетчиков не было.

Тогда жильцы провели летом 2017-го общее собрание совладельцев дома и решили обратиться в акционерное общество «Криворожгаз» с требованием установить им индивидуальные приборы учета газа. И получили, как и в предыдущей истории, не счетчики, а письмо с отказом.

После этого жильцы подали иск в суд с просьбой считать им объемы потребленного газа согласно кабминовскому постановлению по нормам потребления, а газовую компанию — обязать установить индивидуальные счетчики до 1 января 2018 года.

Суд первой инстанции удовлетворил ключевые требования истцов: режим расчета объема использования газа по показаниям общедомового счетчика был признан незаконным, компанию обязали считать газ по кабминовской норме, а за жильцами было признано право на обеспечение индивидуальными счетчиками за счет газовой компании. По поводу установки счетчиков суд посчитал крайним сроком все-таки январь 2021 года. Апелляционный суд в целом согласился с этим решением.

Газовщики подали кассационную жалобу и проиграли дело.

Счетчик газа: полезные справки

Каковы сегодня нормы потребления природного газа в случае отсутствия счетчика газа? Согласно постановлению Кабмина №143 от 27 февраля 2019 года:

— плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения — 3,28 кубометра на человека;

— плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения — 5,39 кубометра на человека;

— плита газовая и газовый водонагреватель — 10,49 кубометра на человека.

Документы, которые необходимо подать для установки счетчика газа:

1. Оригинал и копия паспорта.

2. Оригинал и копия идентификационного кода.

3. Свидетельство о праве собственности на жилье.

4. Технический паспорт жилья.