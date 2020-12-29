Індивідуальний лічильник газу: газовикам не відкрутитися

https://racurs.ua/ua/2790-indyvidualnyy-lichylnyk-gazu-gazovykam-ne-vidkrutytysya.html

Ракурс

Для споживачів газу, що використовують блакитне паливо тільки для приготування їжі, наближається час «Ч»: згідно з ухваленим 2017 року Законом «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу» тим, у кого не встановлений лічильник газу, цей самий газ можуть відключити.

За даними з різних джерел, сьогодні без приладів обліку газу живуть близько трьох мільйонів українців, які використовують газові плити. Тому сумнівно, щоб їм усім 1 січня відключили цю послугу, аж надто велика хвиля невдоволення підніметься. Цілком можливо, законодавці все ж зсунуть цей термін: у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти (№4248 і 4248-1), в яких пропонується подовжити газопостачання будинків і квартир без лічильника до 2024 року. Правда, поки що у законодавців до них так і не дійшли руки.

У згадуваному ж законі про комерційний облік газу сказано, що лічильники встановлюються за рахунок газорозподільних компаній, а якщо ви вже встановили його своїм коштом, то маєте право отримати компенсацію. Залежно від моделі лічильника це задоволення сьогодні обходиться в 4–7 тис. грн. Але це зовсім не атракціон небаченої щедрості: насправді гроші на встановлення приладів обліку закладено в тарифи на споживання газу. Цього року на них мало піти 4,5% від виручки.

На жаль, газорозподільні компанії від самого початку намагалися уникнути обов’язку забезпечити газовими лічильниками споживачів. За найсвіжішими даними, вони «заборгували» населенню майже 141 тисячу приладів.

Однак є і хороша новина: судова практика показує, що на газорозподільні компанії можна знайти управу.

Газовий лічильник за нормами Кабміну

Для прикладу наведемо зовсім свіжу справу, розглянуту у Верховному суді наприкінці листопада. Одесит судився з публічним акціонерним товариством «Одесагаз» саме через лічильник. Майже чотири роки тому, в лютому 2017-го, він звернувся в акціонерне товариство з заявою про бажання безоплатно встановити індивідуальний прилад обліку газу в своїй квартирі. Але замість лічильника одесит отримав через два тижні листа, в якому, посилаючись на закон про забезпечення комерційного обліку природного газу, йому... відмовили: мовляв, якщо громадянин хоче лічильник, нехай встановлює його своїм коштом. Але громадянин виявився принциповим і подав позов до суду. Він хотів, аби, якщо вже лічильника у нього немає, йому нараховували оплату за газ за нормою споживання, встановленою рішенням Кабміну від 2016 року. Районна інстанція в позові відмовила на тій підставі, що, по-перше, в будинку є загальнобудинковий лічильник газу. І, по-друге, Окружний адміністративний суд Києва в травні 2018 року визнав цю постанову Кабміну протиправною і недійсною. А от апеляційний суд цього літа рішення суду першої інстанції скасував і зобов’язав акціонерне товариство обчислювати громадянину споживання газу все ж таки за нормами Кабміну. В матеріалах справи немає нічого про те, що громадянин відмовлявся від встановлення лічильника, навпаки, він просив його встановити!

Тоді вже газовики вирушили до Верховного суду шукати правди, просячи рішення апеляційного суду скасувати і передати справу на новий розгляд. Однак програли.

У своєму рішенні вища судова інстанція посилалася на закони України «Про захист прав споживачів», «Про ринок природного газу» і на згаданий вище Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», в якому прописано, що в разі відсутності лічильника з вини газової компанії спожите блакитне паливо слід підраховувати все-таки за нормами споживання, встановленими рішенням Кабміну. Крапка.

32 мешканці проти газової компанії

Загалом судові історії про битви громадян із газовими компаніями виглядають обнадійливо. Ось, наприклад, ще більш показове рішення, правда, не свіже, а річної давності. У тій історії з газівниками бився не один громадянин, а ціла компанія мешканців будинку, 32 людини.

Усе відбувалося в Кривому Розі Дніпропетровської області. У багатоквартирному будинку встановили загальнобудинковий лічильник, і акціонерне товариство «Криворіжгаз», яке і встановило прилад, взялося за його показниками розкидати суму, що набігла, приблизно порівну по квартирах, де індивідуальних лічильників не було.

Тоді мешканці провели влітку 2017-го загальні збори співвласників будинку і вирішили звернутися в акціонерне товариство «Криворіжгаз» із вимогою встановити їм індивідуальні прилади обліку газу. І отримали, як і в попередній історії, не лічильники, а листа з відмовою.

Після цього мешканці подали позов до суду з проханням обчислювати їм обсяги витраченого газу згідно з кабмінівською постановою за нормами споживання, а газову компанію — зобов’язати встановити індивідуальні лічильники до 1 січня 2018 року.

Суд першої інстанції задовольнив ключові вимоги позивачів: режим розрахунку обсягу використання газу за показаннями загальнобудинкового лічильника було визнано незаконним, компанію зобов’язали рахувати газ за кабмінівською нормою, а за мешканцями було визнано право на забезпечення індивідуальними лічильниками за рахунок газової компанії. З приводу встановлення лічильників суд вважав крайнім терміном усе-таки січень 2021 року. Апеляційний суд у цілому погодився із цим рішенням.

Газівники подали касаційну скаргу і програли справу.

Лічильник газу: корисні довідки

Які сьогодні норми споживання природного газу у разі відсутності лічильника газу? Згідно з постановою Кабміну №143 від 27 лютого 2019 року:

— плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання — 3,28 кубометра на людину;

— плита газова при відсутності централізованого гарячого водопостачання — 5,39 кубометра на людину;

— плита газова і газовий водонагрівач — 10,49 кубометра на людину.

Документи, які необхідно подати для встановлення лічильника газу:

1. Оригінал і копія паспорта.

2. Оригінал і копія ідентифікаційного коду.

3. Свідоцтво про право власності на житло.

4. Технічний паспорт житла.