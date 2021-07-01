Усе, що треба знати про NFT у 2021 році та як його виготовити самостійно, фото — financemagnates

https://racurs.ua/ua/2890-use-scho-treba-znaty-pro-nft-u-2021-roci-ta-yak-yogo-vygotovyty-samostiyno.html

Ракурс

Мета цієї статті —на загальнодоступному рівні пояснити, що таке NFT, і надати інструкцію, відповідно до якої читач україномовного та російськомовного інформаційного простору зможе виготовити його власноруч. У ній висвітлюються такі основні питання:

що таке NFT;

приклади NFT;

правове регулювання NFT;

вибір платформи для випуску NFT;

випуск NFT.

Ми переконані, що десь у глибині душі багато читачів мають бажання виготовити власний NFT, витративши на це кілька сотень гривень, щоб у подальшому продати його за кілька десятків (а можливо, і сотень) тисяч доларів США. Прикладом у цьому є художник Майкл Вінкельманн, який продав свій NFT за 69 мільйонів доларів.

Що таке NFT?

NFT (non-fungible token) можна вважати особливим видом криптовалюти, кожний екземпляр якої є унікальним і не може бути замінений іншим.

Словосполучення non-fungible token перекладається українською як невзаємозамінний токен, де слово «токен» означає одиницю даних, що перебувають у цифровому просторі, а слово «невзаємозамінний» —що кожен токен є унікальним.

Чим NFT відрізняється від криптовалюти? Зазвичай NFT конструюється з використанням того самого типу програмування, що й криптовалюта, така як біткоїн та етеріум, проте має низку відмінностей.

Основною відмінністю NFT від класичної криптовалюти є те, що класична криптовалюта, як і фізичні гроші, є взаємозамінною й однаковою за вартістю: один долар США завжди коштуватиме стільки, скільки й інший долар США, а вартість одного біткоїна буде така сама, як і іншого біткоїна. А один NFT не можна замінити іншим. Це умовно можна порівняти з тим, що картину авторства Івана Марчука не можна замінити на картину авторства Марії Приймаченко.

Навіщо люди купують NFT? Люди купують NFT з тією самою метою, що й картини художників, дорогі колекційні марки та інші предмети мистецтва. Але на відміну від них NFT існує у цифровому просторі, що робить цей об'єкт мистецтва не лише унікальним, а й інноваційним.

Чому NFT продають за десятки мільйонів доларів, якщо файл можна завантажити безліч разів безоплатно? Річ у тому, що коли особа купує NFT, вона одержує не тільки сам файл (зображення, відео, GIF-файл, музику), а й унікальний цифровий підпис, який міститься на самому NFT. Наприклад, ви можете купити копію картини Леонардо да Вінчі «Спаситель світу» за 10 дол., однак оригінальна картина існує лише в одному екземплярі і коштує понад 450 млн дол.

Так само і щодо NFT. Файл може мати безліч копій, однак оригінал, на основі якого створено відповідний NFT із цифровим підписом, існує тільки один.

Хто гарантує оригінальність NFT? Якщо в образотворчому мистецтві оригінальність картини може підтверджуватися мистецтвознавчою експертизою, а право власності —відповідним документом, то у випадку із NFT право власності та оригінальність цифрового зображення підтверджуються наявністю відповідного NFT.

Як уже зазначалося, NFT існує у цифровому просторі, а саме —у блокчейні. Завдяки здатності технології блокчейн забезпечувати унікальний підпис і право власності на NFT, кожний охочий може випускати, купувати та продавати NFT без необхідності здійснювати мистецтвознавчу експертизу для підтвердження оригінальності витвору цифрового мистецтва.

Недарма технологію блокчейн порівнюють із книгою обліку. Ця технологія дає можливість кожній особі пересвідчитися в оригінальності витвору цифрового мистецтва.

Чи можливо викрасти NFT? Попри захищеність та анонімність технології блокчейн, інколи подібні випадки трапляються. Так, у березні 2021 року одна із найвідоміших платформ для випуску, купівлі та продажу NFT —Nifry Gateway повідомила, що облікові записи кількох людей було зламано. Внаслідок цього, як стверджували двоє користувачів цієї платформи, з їхніх облікових записів було викрадено NFT на суму понад 10 тис. і 150 тис. дол. Проте після цього інциденту один із користувачів повідомив, що платформа Nifty Gateway розв'язала згадану проблему і допомогла йому повернути всі викрадені твори цифрового мистецтва.

Оскільки найбільші платформи для випуску, купівлі та продажу NFT не зацікавлені у розголошенні подібних випадків, то вони зазвичай сприяють своїм користувачам у поверненні NFT у разі їх викрадення чи компенсують їхні втрати.

Сфери застосування NFT. Купівля як звичайних витворів мистецтва, так і NFT може бути інвестицією, вартість якої зростатиме. NFT збільшує можливості реалізації інвестицій. Інвестор має змогу вкладати кошти не лише у фізичні об'єкти (нерухомість, цінні папери, витвори мистецтва), а й у віртуальні активи (bitcoin, ethereum, NFT). При цьому інвестування у віртуальні активи за певних умов може принести прибутки, які в десятки разів більші за інвестиції у фізичні об'єкти.

NFT широко застосовується у таких сферах:

цифрове образотворче мистецтво;

відео;

блокчейн-ігри;

фінансування фільмів;

колекціонування обкладинок журналів;

музика.

Приклади NFT

Цифрове образотворче мистецтво.

Колаж із 5000 картин «Everydays: The First 5000 Days» цифрового художника Beeple (справжнє ім’я Майкл Вінкельманн) був токенізований і випущений у формі NFT. Цей NFT було продано на аукціоні Christie's за 69,3 млн дол., що на сьогодні є найдорожчим серед усіх проданих NFT, а його автор Beeple —один із найдорожчих художників сучасності.

Бенксі «Morons» («Дебіли»). Назва картини «Morons» перекладається як «Дебіли». У ній висміюються заможні колекціонери, які витрачають непомірні кошти на картини, що того не варті.

Компанія Injective Protocol купила в нью-йоркській галереї Taglialatella один із 650 екземплярів гравюри художника Бенксі «Дебіли» за 95 тис. дол. Із 650 екземплярів цієї картини 150 були із підписом автора, 500 —без підпису.

Куплений екземпляр було оцифровано і спалено, після цього його цифрове зображення було випущене у формі NFT на платформі OpenSea. NFT було продано за 228,69 etherium, що на момент продажу перевищувало 380 тис. дол.

Цікава деталь: автор цього NFT зазначив, що оригінальний екземпляр мав номер 325 із 500. Отже, можна зробити висновок, що спалена картина навіть не мала підпису художника, оскільки входила до серії із 500 екземплярів без підпису.

Відео. Beeple, «CROSSROAD». Два 10-секундних анімаційних відео, створених на випадок перемоги або поразки Дональда Трампа на президентських виборах, були токенізовані і випущені у формі NFT. Відео було продано за 6,6 млн дол. на платформі Nifty Gateway.

Блокчейн-ігри. Відеогра «Crypto Kitties» є віртуальним аналогом тамагочі. Вона ґрунтується на ігрових персонажах (кошенятах). Гравці можуть купувати, продавати та розводити кошенят для отримання прибутку. Найціннішими є кошенята покоління 0, оскільки їх максимальна кількість обмежена 50 тисячами.

Одне з таких кошенят було продано у вигляді NFT за 600 ethereum, що на момент продажу перевищувало 170 тис. дол.

Фінансування фільмів. «Lotawana» —це перший у світі фільм, на який було продано права на його демонстрування та прем'єру у формі NFT. Для отримання прибутку з інді-фільму «Lotawana» було створено три основні типи NFT на платформі OpenSea:

1000 NFT вартістю 0,57 ethereum;

1000 NFT вартістю 0,057 ethereum;

більш як 2000 NFT вартістю 0,0031 ethereum.

Права покупця NFT залежали від того, який тип NFT було придбано.

Найдорожчі NFT вартістю 0,57 ethereum давали їхнім покупцям право на частку у прибутку від демонстрування цього фільму у майбутньому та його прем'єрного перегляду. Покупці NFT вартістю 0,057 etherium мали право на прем'єрний перегляд фільму. Ті, хто придбав решту NFT, отримали право власності на цифрове зображення кадрів із фільму, випущених у формі NFT. При цьому автор NFT залишив за собою право демонструвати фільм для широкого загалу безплатно або через комерційні виставкові центри.

Колекціонування обкладинок журналів.

На основі обкладинки журналу «Forbes» було створено 15-секундний Gif-файл у формі NFT і продано за 333,333 тис. дол. на платформі Nifty Gateway.

Автори NFT заявили, що пожертвують усі доходи, одержані від його продажу, Комітету захисту журналістів і Міжнародному фонду жіночих ЗМІ.

Музика. Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona продала пісню «Galas» у форматі NFT на платформі OpenSea за 2,7715 etherium, що на момент продажу відповідало 7700 дол.

Правове регулювання NFT

Правове регулювання NFT залежить від того, на території якої країни проживає покупець та які права він отримує при купівлі кожного конкретного NFT. У загальних аспектах проаналізовано правове регулювання цифрових активів, до яких належить і NFT, у таких країнах: США, Велика Британія та Україна. Оскільки тематика правового регулювання NFT є дуже об'ємною, варто зосередитися на їхніх основних аспектах у кожній із зазначених країн.

Правове регулювання NFT у Сполучених Штатах Америки. Найважливішим питанням у правовому регулюванні NFT у США є те, чи належать вони до цінних паперів? Від цього залежить, чи будуть застосовуватися передбачені законодавством Сполучених Штатів вимоги до продавців NFT, порушення яких може призвести до юридичної відповідальності.

Комісія з цінних паперів і бірж США уповноважена визначати, чи застосовується правове регулювання цінних паперів до цифрових активів. Нині в Комісії немає конкретних рекомендацій щодо того, які NFT є цінними паперами. Проте 2019 року Комісія опублікувала інструкцію про те, як треба аналізувати цифрові активи. Відповідно до неї для визначення того, чи є цифровий актив цінним папером, застосовується тест Хоуї, розроблений Верховним судом США в 1946 році.

Тест містить повні критерії, що підвищують імовірність визначення цифрових активів як цінних паперів:

покупець може розраховувати на частку прибутку в підприємстві, гарантовану володінням відповідним цифровим активом;

цифровий актив можна передавати або продавати через вторинні ринки або платформи зараз або в майбутньому.

Керуючий партнер міжнародної компанії з управління юридичними проєктами Baseley&Partners Тетяна-Еліза Васильєва на онлайн-конференції ForkLog «NFT-лихоманка: токенізація мистецтва» заявила, що Комісія з цінних паперів і бірж США, ймовірно, розглядатиме ці токени (NFT) як цінні папери у разі отримання інвесторами прибутку.

Водночас вона зазначила, що токен (NFT), швидше за все, не підпаде під визначення цінних паперів, якщо його покупці отримають некомерційні права.

Правове регулювання NFT у Великій Британії. З погляду регулюючих органів Великої Британії, право власності і право на дохід або частку в майбутніх прибутках можуть означати, що конкретний NFT є цінним папером, і до нього можуть висуватися вимоги, передбачені законодавством Великої Британії. Управління з податкових і митних зборів Її Величності не опублікувало керівництва щодо оподаткування NFT з урахуванням їхньої специфіки. Однак ми вважаємо, що у Великій Британії NFT розглядатимуться як оподатковуваний актив, до якого може прирівнюватися податок на приріст капіталу (capital gains tax).

Правове регулювання NFT в Україні. На нашу думку, розвиток NFT в Україні певною мірою має свої перспективи саме через відсутність його правового регулювання. З одного боку, це позитивно, тому що держава фактично позбавлена можливості втручатися у розвиток українського сегмента ринку NFT, який на нинішньому етапі починає формуватися. Згідно із статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Таким чином, діє принцип, за яким «дозволено все те, що не заборонено». Тому, на наш погляд, можна стверджувати, що саме зараз в Україні є можливість одержувати прибуток від продажу NFT, не сплачуючи податку на прибуток.

Ми переконані, що українські податківці з цим не погодяться. Вони пояснять, що обов’язком кожної особи є сплата податків та обов’язкових платежів, а також обґрунтують розмір цього податку. Але в пересічного українця виникне запитання: «Навіщо платити податок з доходу, який практично неможливо відстежити?», хоча певним категоріям осіб, на наш погляд, було б навіть вигідно задекларувати NFT, а в подальшому — доходи від його продажу…

З іншого боку, відсутність правового регулювання має негативні наслідки, які ускладнюють захист прав інтелектуальної власності, що гарантований державою. Наприклад, відвідавши виставку картин, особа сфотографувала певну картину, а потім з її зображення випустила власні NFT, які після цього продала. Внаслідок цього могли бути порушені права художника і власника картини. Національних судових рішень із розгляду спорів, пов’язаних із NFT, нам виявити поки що не вдалося.

Вибір платформи для випуску NFT

На цей момент у світі існує п’ять основних платформ для випуску, купівлі та продажу NFT:

OpenSea;

Rarible;

Superare;

Foundation;

Nifty Gateway.

Для тих, хто випускає NFT уперше, на наш погляд, оптимальною є OpenSea, оскільки, за інформацією DappRadar, нині вона є найбільшою платформою за обсягом продажу NFT.

Крім того, OpenSea належить до тих платформ, які мають найнижчі комісії серед платформ для випуску, купівлі та продажу NFT, а саме — 2,5% від вартості NFT.

На відміну від більшості зазначених платформ, OpenSea не висуває вимог до осіб, що бажають випустити власний NFT. Це означає, що кожен охочий зможе випустити NFT на цій платформі з мінімальними комісіями і витратами.

На відміну від OpenSea, платформи SuperRare, Foundation та Nifty Gateway є професійними платформами, де продаються найдорожчі NFT. Проте для випуску NFT на цих платформах необхідно отримати дозвіл від платформи або запрошення від людини, яка вже випустила NFT на певній платформі (ця вимога стосується Foundation).

Фактично через згадані вимоги ці платформи є закритими для початківців. Основна перевага платформи OpenSea над іншими полягає в тому, що комісія за випуск NFT (її ще називають Gas Fees) сплачується не продавцем NFT, а покупцем.

Усі, хто випускає NFT на OpenSea, можуть отримувати відсоток від кожного наступного перепродажу NFT, це ще називають royalties.

Наприклад, ви продали NFT за 2000 дол., а через рік уже інший власник перепродав його за 10 тис. дол. З метою подальшого отримання прибутку ви можете встановити певний відсоток і отримувати прибуток від кожного подальшого перепродажу виготовленого вами NFT.

Ця можливість також передбачена на платформах SuperRare та Foundation, однак, на відміну від цих платформ, де royalties завжди становить 10%, на OpenSea продавець NFT сам визначає відсоток цієї комісії у межах від 0 до 10%.

Випуск NFT

Не хотілося б переобтяжувати читачів описом усіх технічних моментів, що стосуються безпосереднього випуску NFT. Замість цього пропонуємо переглянути ролик під назвою «Як створити NFT з нуля за 16 хвилин», який ми випустили на платформі YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=irgs6JiaznI. У ньому детально показано всі етапи виготовлення NFT, починаючи з вибору відповідної платформи для його розміщення та реєстрації власного криптовалютного гаманця. На наш погляд, особливу цікавість процесу виготовлення власного NFT додає саме те, що об’єктом його виготовлення є цифрове зображення картини, яка належить одному з авторів цієї статті. 16 серпня 2020 року цій картині було присвячено статтю «Епохальна картина історії незалежної України».

Будь-хто з бажаючих зможе придбати NFT, процес виготовлення якого детально розкривається в пропонованому ролику. Придбати цей NFT можна за цим посиланням. На наш погляд, нині для українських митців, а також власників предметів мистецтва з’явилася можливість з допомогою NFT просувати національне мистецтво на світові ринки, оскільки особа, яка придбала NFT, у подальшому може зацікавитись і матеріальним об’єктом мистецтва.



Богдан ПОПОВЧЕНКО, юрист-аналітик компанії Baseley&Partners,

Олег ПОПОВЧЕНКО, партнер адвокатського об’єднання «Нотар Захист Груп»