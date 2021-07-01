Все, что нужно знать о NFT в 2021 году и как его изготовить самостоятельно, фото — financemagnates

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Цель этой статьи — на общедоступном уровне объяснить, что такое NFT, и предоставить инструкцию, согласно которой читатель украиноязычного и русскоязычного информационного пространства сможет изготовить его самостоятельно. В ней освещаются следующие основные вопросы:

что такое NFT;

примеры NFT;

правовое регулирование NFT;

выбор платформы для выпуска NFT;

выпуск NFT.

Мы убеждены, что в глубине души многие читатели хотели бы изготовить собственный NFT, потратив на это несколько сотен гривен, чтобы в дальнейшем продать его за несколько десятков (а возможно, и сотен) тысяч долларов США. Примером может быть художник Майкл Винкельманн, продавший свой NFT за 69 миллионов долларов.

Что такое NFT?

NFT (non-fungible token) можно считать особым видом криптовалюты, каждый экземпляр которой уникален и не может быть заменен другим.

Словосочетание non-fungible token переводится на русский язык как невзаимозаменяемыми токен, где слово «токен» означает единицу данных, находящихся в цифровом пространстве, а слово «невзаимозаменяемый» — что каждый токен уникален.

Чем NFT отличается от криптовалюты? Обычно NFT конструируется с использованием того же типа программирования, что и криптовалюта, такая как биткоин и этериум, но имеет ряд отличий.

Основным отличием NFT от классической криптовалюты является то, что классическая криптовалюта, как и физические деньги, является взаимозаменяемой и одинаковой по стоимости: один доллар США всегда будет стоить столько, сколько и другой доллар США, а стоимость одного биткоина будет такая же, как и другого биткоина. Один NFT нельзя заменить другим. Это условно можно сравнить с тем, что картину авторства Ивана Марчука нельзя заменить картиной авторства Марии Примаченко.

Зачем люди покупают NFT? Люди покупают NFT с той же целью, что и картины художников, дорогие коллекционные марки и другие предметы искусства. Но в отличие от них NFT существует в цифровом пространстве, что делает этот объект искусства не только уникальным, но и инновационным.

Почему NFT продают за десятки миллионов долларов, если файл можно загрузить множество раз бесплатно? Дело в том, что когда кто-либо покупает NFT, он получает не только сам файл (изображение, видео, GIF-файл, музыку), но и уникальную цифровую подпись, которая содержится в самом NFT. Например, вы можете купить копию картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 10 долл., но оригинальная картина существует только в одном экземпляре и стоит более 450 млн долл.

Так же и NFT. Файл может иметь множество копий, но оригинал, на основе которого создан соответствующий NFT с цифровой подписью, существует только один.

Кто гарантирует оригинальность NFT? Если в изобразительном искусстве оригинальность картины может подтверждаться искусствоведческой экспертизой, а право собственности — соответствующим документом, то в случае с NFT право собственности и оригинальность цифрового изображения подтверждаются наличием соответствующего NFT.

Как уже отмечалось, NFT существует в цифровом пространстве, а именно — в блокчейне. Благодаря способности технологии блокчейн обеспечивать уникальную подпись и право собственности на NFT, каждый желающий может выпускать, покупать и продавать NFT без необходимости проводить искусствоведческую экспертизу для подтверждения оригинальности произведения цифрового искусства.

Недаром технологию блокчейн сравнивают с книгой учета. Эта технология позволяет каждому человеку убедиться в оригинальности произведения цифрового искусства.

Возможно ли похитить NFT? Несмотря на защищенность и анонимность технологии блокчейн, иногда подобные случаи бывают. Так, в марте 2021 одна из самых известных платформ для выпуска, покупки и продажи NFT — Nifry Gateway сообщила, что учетные записи нескольких лиц были взломаны. В результате, как утверждали два пользователя этой платформы, с их учетных записей были похищены NFT на сумму свыше 10 тыс. и 150 тыс. долл. Но после этого инцидента один из пользователей сообщил, что платформа Nifty Gateway решила указанную проблему и помогла ему вернуть все похищенные произведения цифрового искусства.

Поскольку крупнейшие платформы для выпуска, покупки и продажи NFT не заинтересованы в огласке подобных случаев, то они обычно способствуют своим пользователям в возврате NFT в случае их похищения или компенсируют их потери.

Сферы применения NFT. Покупка как обычных произведений искусства, так и NFT может быть инвестицией, стоимость которой будет расти. NFT увеличивает возможности реализации инвестиций. Инвестор может вкладывать средства не только в физические объекты (недвижимость, ценные бумаги, произведения искусства), но и в виртуальные активы (bitcoin, ethereum, NFT). При этом инвестирование в виртуальные активы при определенных условиях может принести прибыль, которая в десятки раз больше инвестиций в физические объекты.

NFT широко применяется в следующих сферах:

цифровое изобразительное искусство;

видео;

блокчейн игры;

финансирование фильмов;

коллекционирование обложек журналов;

музыка.

Примеры NFT

Цифровое изобразительное искусство.

Коллаж из 5000 картин «Everydays: The First 5000 Days» цифрового художника Beeple (настоящее имя Майкл Винкельманн) был токенизирован и выпущен в форме NFT. Этот NFT был продан на аукционе Christie's за 69,3 млн долл., что на сегодняшний день является самым дорогим среди всех проданных NFT, а автор Beeple — один из самых дорогих художников современности.

Бэнкси «Morons» («Дебилы»). Название картины «Morons» переводится как «Дебилы». В ней высмеиваются состоятельные коллекционеры, тратящие непомерные средства на картины, которые того не стоят.

Компания Injective Protocol купила в нью-йоркской галерее Taglialatella один из 650 экземпляров гравюры художника Бэнкси «Дебилы» за 95 тыс. долл. Из 650 экземпляров этой картины 150 были с подписью автора, 500 — без подписи.

Купленный экземпляр был оцифрован и сожжен, после чего его цифровое изображение было выпущено в форме NFT на платформе OpenSea. NFT был продан за 228,69 etherium, что на момент продажи превышало 380 тыс. долл.

Интересная деталь: автор этого NFT отметил, что оригинальный экземпляр имел номер 325 из 500. Следовательно, можно сделать вывод, что сожженная картина даже не имела подписи художника, поскольку входила в серию из 500 экземпляров без подписи.

Видео. Beeple, «CROSSROAD». Два 10-секундных анимационных видео, созданных на случай победы или поражения Дональда Трампа на президентских выборах, были токенизированы и выпущены в форме NFT. Видео было продано за 6,6 млн долл. на платформе Nifty Gateway.

Блокчейн-игры. Видеоигра «Crypto Kitties» является виртуальным аналогом тамагочи. Она основывается на игровых персонажах (котятах). Игроки могут покупать, продавать и разводить котят для получения прибыли. Самыми ценными являются котята поколения 0, поскольку их максимальное количество ограничено 50 тысячами.

Один из таких котят был продан в виде NFT за 600 ethereum, что на момент продажи превышало 170 тыс. долл.

Финансирование фильмов.

«Lotawana» — это первый в мире фильм, на который были проданы права на его демонстрацию и премьеру в форме NFT. Для получения прибыли из инди-фильма «Lotawana» были созданы три основных типа NFT на платформе OpenSea:

1000 NFT стоимостью 0,57 ethereum;

1000 NFT стоимостью 0,057 ethereum;

более 2000 NFT стоимостью 0,0031 ethereum.

Права покупателя NFT зависели от того, какой тип NFT был приобретен.

Самые дорогие NFT стоимостью 0,57 ethereum давали их покупателям право на долю в прибыли от демонстрации этого фильма в будущем и его премьерного просмотра. Покупатели NFT стоимостью 0,057 etherium имели право на премьерный просмотр фильма. Те, кто приобрел остальные NFT, получили право собственности на цифровое изображение кадров из фильма, выпущенных в форме NFT. При этом автор NFT оставил за собой право демонстрировать фильм для широкой публики бесплатно или через коммерческие выставочные центры.

Коллекционирование обложек журналов. На основе обложки журнала «Forbes» был создан 15-секундный Gif-файл в форме NFT и продан за 333,333 тыс. долл. на платформе Nifty Gateway.

Авторы NFT заявили, что пожертвуют все доходы, полученные от его продажи, Комитету защиты журналистов и Международному фонду женских СМИ.

Музыка. Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona продала песню «Galas» в формате NFT на платформе OpenSea за 2,7715 etherium, что на момент продажи отвечало 7700 долл.

Правовое регулирование NFT

Правовое регулирование NFT зависит от того, на территории какой страны проживает покупатель и какие права он получает при покупке каждого конкретного NFT. В общих аспектах проанализировано правовое регулирование цифровых активов, к которым относится и NFT, в следующих странах: США, Великобритании и Украине. Поскольку тематика правового регулирования NFT очень объемна, стоит сосредоточиться на их основных аспектах в каждой из указанных стран.

Правовое регулирование NFT в Соединенных Штатах Америки.Важнейшим вопросом в правовом регулировании NFT в США является то, относятся ли они к ценным бумагам? От этого зависит, будут ли применяться предусмотренные законодательством Соединенных Штатов требования к продавцам NFT, нарушение которых может привести к юридической ответственности.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США уполномочена определять, применяется ли правовое регулирование ценных бумаг к цифровым активам. Сейчас у Комиссии нет конкретных рекомендаций по поводу того, какие NFT являются ценными бумагами. Однако в 2019 году Комиссия опубликовала инструкцию о том, как надо анализировать цифровые активы. Согласно ей для определения того, является ли цифровой актив ценной бумагой, применяется тест Хоуи, разработанный Верховным судом США в 1946 году.

Тест содержит полные критерии, повышающие вероятность определения цифровых активов как ценных бумаг:

покупатель может рассчитывать на долю прибыли в предприятии, гарантированную владением соответствующим цифровым активом;

цифровой актив можно передавать или продавать через вторичные рынки или платформы сейчас или в будущем.

Управляющий партнер международной компании по управлению юридическими проектам Baseley&Partners Татьяна-Элиза Васильева на онлайн-конференции ForkLog «NFT-лихорадка: токенизация искусства» заявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США, вероятно, будет рассматривать эти токены (NFT) как ценные бумаги в случае получения инвесторами прибыли.

В то же время она отметила, что токен (NFT), скорее всего, не подпадет под определение ценных бумаг, если его покупатели получат некоммерческие права.

Правовое регулирование NFT в Великобритании.С точки зрения регулирующих органов Великобритании, право собственности и право на доход или долю в будущих прибылях могутозначать, что конкретный NFT является ценной бумагой, и к нему могут предъявляться требования, предусмотренные законодательством Великобритании. Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества не опубликовало руководство по налогообложению NFT с учетом их специфики. Однако мы считаем, что в Великобритании NFT будут рассматриваться как налогооблагаемый актив, к которому может приравниваться налог на прирост капитала (capital gains tax).

Правовое регулирование NFT в Украине.По нашему мнению, развитие NFT в Украине в некоторой степени имеет свои перспективы именно из-за отсутствия его правового регулирования. С одной стороны, это позитивно, потому что государство фактически лишено возможности вмешиваться в развитие украинского сегмента рынка NFT, который на нынешнем этапе начинает формироваться. Согласно статье 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Таким образом, действует принцип, согласно которому «разрешено все то, что не запрещено». Поэтому, на наш взгляд, можно утверждать, что именно сейчас в Украине существует возможность получать прибыль от продажи NFT, не уплачивая налог на прибыль.

Мы убеждены, что украинские налоговики с этим не согласятся. Они объяснят, что обязанностью каждого человека является уплата налогов и обязательных платежей, а также обоснуют размер этого налога. Но у рядового украинца возникнет вопрос: «Зачем платить налог с дохода, который практически невозможно отследить?», хотя определенным категориям лиц, на наш взгляд, было бы даже выгодно задекларировать NFT, а в дальнейшем — доходы от его продажи...

С другой стороны, отсутствие правового регулирования имеет негативные последствия, которые усложняют защиту прав интеллектуальной собственности, гарантированную государством. Например, посетив выставку картин, кто-то сфотографировал определенную картину, а затем с ее изображения выпустил собственные NFT, которые потом продал. В результате могли быть нарушены права художника и владельца картины. Национальных судебных решений по рассмотрению споров, связанных с NFT, нам обнаружить пока не удалось.

Выбор платформы для выпуска NFT

На данный момент в мире есть пять основных платформ для выпуска, покупки и продажи NFT:

OpenSea;

Rarible;

Superare;

Foundation;

Nifty Gateway.

Для тех, кто выпускает NFT впервые, на наш взгляд, оптимальна OpenSea, поскольку, по информации DappRadar, сейчас она является крупнейшей платформой по объему продаж NFT.

Кроме того, OpenSea относится к тем платформ, на которых самые низкие комиссии среди платформ для выпуска, покупки и продажи NFT, а именно — 2,5% от стоимости NFT.

В отличие от большинства указанных платформ, OpenSea не предъявляет требований к лицам, которые хотели бы выпустить собственный NFT. Это означает, что каждый желающий сможет выпустить NFT на этой платформе с минимальными комиссиями и расходами.

В отличие от OpenSea, платформы SuperRare, Foundation и Nifty Gateway являются профессиональными платформами, где продаются самые дорогие NFT. Однако для выпуска NFT на этих платформах необходимо получить разрешение от платформы или приглашение от человека, который уже выпустил NFT на определенной платформе (это требование касается Foundation).

Фактически из-за упомянутых требований эти платформы являются закрытыми для начинающих. Основное преимущество платформы OpenSea перед другими заключается в том, что комиссия за выпуск NFT (ее еще называют Gas Fees)уплачивается не продавцом NFT, а покупателем.

Все, кто выпускает NFT на OpenSea, могут получать процент от каждой последующей перепродажи NFT, это еще называют royalties.

Например, вы продали NFT за 2000 долл., а через год уже другой владелец перепродал его за 10 тыс. долл. С целью дальнейшего получения прибыли вы можете установить определенный процент и получать прибыль от каждой дальнейшей перепродажи изготовленного вами NFT.

Эта возможность также предусмотрена на платформах SuperRare и Foundation, однако, в отличие от этих платформ, где royalties всегда составляет 10%, на OpenSea продавец NFT сам определяет процент этой комиссии в пределах от 0 до 10%.

Выпуск NFT

Не хотелось бы перегружать читателей описанием всех технических моментов, касающихся непосредственного выпуска NFT. Вместо этого предлагаем посмотреть ролик под названием «Как создать NFT с нуля за 16 минут», который мы выпустили на платформе YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=irgs6JiaznI. В нем подробно показаны все этапы изготовления NFT, начиная с выбора подходящей платформы для его размещения и регистрации собственного криптовалютного кошелька. На наш взгляд, особый интерес процессу изготовления собственного NFT добавляет именно то, что объектом его изготовления является цифровое изображение картины, которая принадлежит одному из авторов этой статьи. 16 августа 2020 этой картине была посвящена статья «Эпохальная картина истории независимой Украины».

Любой желающий сможет приобрести NFT, процесс изготовления которого подробно раскрывается в предложенном ролике. Купить этот NFT можно по такой ссылке. На наш взгляд, сейчас для украинских художников, а также владельцев предметов искусства появилась возможность с помощью NFT продвигать национальное искусство на мировые рынки, поскольку лицо, которое приобрело NFT, в дальнейшем может заинтересоваться и материальным объектом искусства.



Богдан ПОПОВЧЕНКО, юрист-аналитик компании Baseley&Partners,

Олег ПОПОВЧЕНКО, партнер адвокатского объединения «Нотар Защита Групп»