Эпохальная картина истории независимой Украины

https://racurs.ua/2704-epohalnaya-kartina-istorii-nezavisimoy-ukrainy.html

Ракурс

Совсем небольшой промежуток времени отделяет нас от Дня провозглашения государственной независимости Украины, и за это время выросло новое поколение, которое не знало жизни в СССР. Как государство, так и каждый человек, особенно творческий, подводит итоги жизни за указанный период. Вашему вниманию предлагается картина, созданная в 2011 году именно к двадцатилетию независимости нашего государства.

Иногда даже одной картины достаточно, чтобы она стала своеобразным памятником художнику, а вместе с тем — памятником эпохи в пределах государства. Я ни в коем случае не отношу себя к кругу искусствоведов, но отношусь к тем украинцам, которые живут на родной земле и останутся на ней при любых обстоятельствах. Я люблю Украину, мне хотелось бы жить лучше, чтобы мы соответствовали стандартам европейских государств не только по географическому расположению, но и по уровню жизни.

Кто автор?

Картина содержит уникальную подпись: РЕ.СВ.ВВ.... Дело в том, что в написании картины принимали участие несколько человек (более трех), в основном художники Житомирщины. Инициалы Р.Е. принадлежат Романову Евгению Васильевичу, который в свое время учился в одном из художественно-промышленных вузов и в студенческие годы увлекался живописью. Однако получил техническое образование и работал по специальности. Был инженером и даже начальником конструкторского бюро, а после распада Советского Союза занимался реставрацией икон и картин. Он сплотил вокруг себя коллектив житомирских художников, картины которых в дальнейшем реализовывал с минимальной наценкой за свою работу. Именно им был куплен и загрунтован подрамник картины, которую мы рассматриваем.

Следующая подпись на картине — С.В. — принадлежит Сошинскому Владимиру Петровичу, который в 1987 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт, получив квалификацию художника декоративного искусства. Есть художники, известные как в своем государстве, так и за его пределами. Некоторые из них имеют чины, звания, соответствующее количество выставок. А есть не менее талантливые, чем первые, но они, к сожалению, так и не стали известными. Бывают редкие случаи, когда признание к художнику приходит после его смерти. Художник Владимир Сошинский известен определенному кругу поклонников его творчества, среди его друзей-художников. Именно благодаря его мастерству был реализован замысел творческого коллектива.

Реализуя совместный замысел своих коллег, художник подписал картину их инициалами, при этом даже не вынося своих инициалов на первое место. Умер В. Сошинский в 2014 году на 63-м году жизни. Упомянутая картина дает ему возможность получить признание после смерти.

Подпись В.В. принадлежит Вознюку Василию Васильевичу, ныне известному во всем мире. Начал рисовать во взрослом возрасте, после того, как получил ранения во время боевых действий в Афганистане. Сегодня он — единственный украинский художник, который пишет для королевских семей в Европе. В свое время даже британская королева Елизавета II отправила ему письмо благодарности за свой портрет. В. Вознюк — член Ассоциации карикатуристов, главный художник Всеукраинской ассоциации «КВН», лауреат многочисленных международных конкурсов карикатуристов. Популярность он приобрел благодаря телепрограмме «Свобода слова» и «Шустер Live». Во время упомянутых телепрограмм он рисовал шаржи на их участников. Около двадцати картин В. Вознюка украшают молодежный центр Совета Европы в Страсбурге.

Именно благодаря его предложению на картине, которую мы рассматриваем, появилось изображение Савика Шустера с микрофоном, поскольку созданные им программы были достаточно популярными как в те времена, так и сейчас, и определенным образом влияли на общественное мнение украинцев, и не только их.

В творческий коллектив по замыслу написания картины входили и другие художники. Некоторые из них к тому времени были уже достаточно известными в государстве и за его пределами, имели звание заслуженного художника Украины, поэтому принимая участия в концепции создания картины, не захотели, чтобы их инициалы фигурировали на подписи. Вот почему после инициалов трех человек на картине поставлено троеточие.

Почему эпохальная

Поскольку картина посвящена двадцатилетию государственной независимости Украины, то ее, на мой взгляд, можно назвать эпохальной. На картине раскрыта сущность нашего государства, с горестями и радостями, с прошлым и будущим, с проблемами, которые достались в наследство после распада СССР и которые до сих пор требуют решения. Ведь их нерешение может привести к гибели самой Украины. Картина является своеобразным итогом двадцатилетнего существования государства.

Центральное место на картине посвящено обнаженному женскому образу. Женский образ — образ женщины-матери. Мы не видим индивидуальных черт лица, поскольку образ является обобщенным. В одном из своих произведений Тарас Шевченко писал:

У нашiм раї на землi

Нiчого кращого немає,

Як тая мати молодая…

И каждый, кто смотрит на эту картину, на мой взгляд, подсознательно воспринимает обобщенный замысел художников: образ женщины — это образ самой Украины.

Над ней размещен четвертый блок Чернобыльской АЭС. Он изображен, как обычно, таким, каким мы видели в фото- и видеохронике до взрыва. Сегодня после монтажа нового саркофага его уже невозможно увидеть. В нашей памяти и в памяти наших потомков он останется таким, каким был именно после взрыва, так как события ночи на 26 апреля 1986 года разделили историю Украины, и даже историю человечества, на две части: до Чернобыля и после него.

Произошел выброс мощностью 300 «Хиросим». По мнению многих, это событие и официальная реакция на него, продемонстрированная Москвой, стали одной из причин распада СССР.

Глядя на рисунок «мирного» Четвертого блока, мы вспоминаем о том, что радиоактивному поражению подверглись около 600 тыс. человек.

Именно после упомянутого события развитые страны начали отказываться от ядерной энергетики, отдавая приоритет энергии солнца, ветра, воды... Однако Украина на сегодня еще не способна отказаться от нее. Именно поэтому наличие ядерного реактора было актуальным в период двадцатилетия государственной независимости Украины и продолжает оставаться таковым.

Мы видим четкое разделение Украины на Восток и Запад. В правом углу картины изображены два купола православных храмов, а с противоположной стороны — два купола католических (или греко-католических). Неподалеку от упомянутых храмов — пограничные столбы. Мы понимаем, что это именно западная граница. На картине заробитчане и мигранты, как в эпически-психологической новелле Василия Стефаника «Каменный крест», пешком направляются к границе. И их большое количество, среди них есть дети, то есть родители этих детей отправляются не на заработки, они мигрируют. И чем ближе к границе, тем больше количество человеческих фигур, они фактически превращаются в поток.

При этом изображения людей уменьшаются до размера маковых зерен, и мы все равно понимаем, о чем хотели рассказать нам художники. Мигранты и заробитчане идут по дороге вдоль полей, на которых уже собран урожай, а солома сложена в одинаковые красивые скирды. Это ярко демонстрирует, что Украина богатая, а народ бедный, и при этом работящий. Но в пределах родного государства многим сложно зарабатывать, чтобы на должном уровне содержать собственные семьи.

На противоположной стороне границы (восточной) практически нет людей. В центре картины — маленький мостик в самом узком месте водоема, где обитают хищная щука и крокодилы. Этот мостик символически объединяет Восток и Запад Украины, но он довольно маленький и непрочный...

Президенты и их достижения

На центральном плане картины мы видим президентов, которые были во времена независимости Украины к моменту написания картины (2011 год). Фигура первого президента Леонида Макаровича Кравчука, как и других, узнаваема по своей внешности. Указательный палец правой руки он поднял вверх, как старший, у которого большой жизненный опыт и который хочет, чтобы к нему прислушивались... На левом лацкане пиджака президента — красный значок депутата Верховного Совета Украинской ССР, напоминающий о его советском (коммунистическом) прошлом, а также о том, что в 1990‒1991 годах он был председателем Верховной Рады. Определенная часть населения воспринимает Леонида Кравчука как «отца независимости». В качестве президента Украины 7‒8 декабря 1991 года он поставил свою подпись на Беловежском соглашении о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

14 июня 1994 года уже в конце своей каденции Леонид Кравчук подписал Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с ЕС, заложившее основу европейской интеграции Украины. Кроме того, ему принадлежит и подписание трехстороннего заявления президентов Украины, США и России о немедленном вывозе всего украинского ядерного оружия в Россию...

В центре картины мы видим фигуру и второго президента Украины Леонида Кучмы, который при первом президенте был в должности премьер-министра. Как показывает украинская история, слабые премьеры быстро сходят с арены, а сильные претендуют на пост президента. Кучма был президентом два срока: с июля 1991 по январь 2005 года. Его руки разведены в стороны. Своим видом он как бы показывает, что готов слушать всех.

В 1997 году Леонид Кучма подписал Хартию об особом партнерстве между Украиной и НАТО, в 2002-м — План действий «Украина-НАТО», определивший стремление Украины к членству в альянсе. В 2003 году по настоянию президента в законодательстве страны было закреплено стремление к членству в ЕС и НАТО. Но в то же время Леонид Кучма подписал еще и Соглашение о создании Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном, хотя Украина не развила свое участие в этом проекте.

Стремление постоянно балансировать между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией с другой получило название «политика многовекторности». Лично я благодарен Кучме за формулирование и обоснование, что Украина не Россия…

Изображение Виктора Ющенко, который был президентом Украины с января 2005 по февраль 2010 года, охватывает большое пространство на картине. На его лице — улыбка, не имеющая признаков диоксинового отравления 2004 года. Он одет в национальную рубашку, на голове — шляпа и маска пчеловода. Что очень символично.

Виктор Ющенко пришел к власти в результате массовых возмущений во время Оранжевой революции — протеста против фальсификаций на выборах 2004 года в пользу его главного соперника Виктора Януковича. Он запомнился жестким противостоянием премьер-министрам Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко, кандидатуры которых сам же при соответствующих обстоятельствах подавал на утверждение парламента.

Виктор Ющенко добивался получения Плана действий по членству в НАТО и был в шаге от этого летом 2008 года. В том же году он совершил попытку получить Томос об автокефалии Православной церкви Украины, которая, однако, не увенчалась успехом. Кроме того, в 2008 году именно он начал диалог с ЕС о получении Украиной безвизового режима. Виктор Ющенко — первый президент Украины, который распустил Верховную Раду, и в 2007 году состоялись досрочные выборы.

На картине Ющенко держит пчеловодческий дымарь. Он раздувает его мехи, и из трубы выходит дым, но дым специфический, цвета Государственного флага Украины, а затем США.

Именно при президентской каденции Ющенко состоялось возрождение памяти о Голодоморе в Украине, был построен Национальный музей «Мемориальный музей жертв Голодомора», возрожден «Мистецький арсенал» в качестве современного центра культурной жизни столицы.

Однако на картине мы видим, как из пчеловодческого дымаря вместе с желто-голубым дымом выходит красно-белый, который, распространяясь на местности, начинает формировать американский флаг. Тем самым авторы картины хотели подчеркнуть, что на момент избрания Виктора Ющенко президентом его жена была гражданкой США и вышла из гражданства этого государства в августе 2007 года. Может, поэтому некоторые украинцы считают его агентом США? Кто как видит.

Для многих он запомнился также своим обращением «любі друзі». В дальнейшем этим высказыванием стали называть его ближайшее окружение. Очень известным стало также выражение Виктора Ющенко на дебатах с Виктором Януковичем: «Эти руки ничего не крали».

Действующий в период создания картины президент Виктор Янукович изображен со спины. До президентской каденции, а именно с ноября 2002 по июль 2005 года и с августа 2006 по декабрь 2007 года, он был премьер-министром Украины. Его президентская каденция началась с февраля 2010 года. Именно в этом году он заключил с Россией Харьковские соглашения о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года в обмен на снижение цены на газ.

Президент был дважды судим, в 1967‒1968 годах он отбывал наказание в местах лишения свободы в течение около полугода, повторно был осужден в июне 1970 года. На одежде Януковича мы видим логотип футбольного клуба «Шахтер», болельщиком которого он был. Общеизвестной была страсть Януковича к охоте. Известно также, что около двадцати лет он проработал на руководящих должностях в Донецкой области, в том числе в должности губернатора. Однако в руках Януковича вместо ружья — отбойный молоток. Таким образом, по совокупности упомянутых обстоятельств ошибиться в его идентификации просто невозможно. Справа от Януковича — березка, символ России. По инициативе этого президента из законодательства убрали упоминание о стремлении Украины интегрироваться в НАТО и добавили норму о внеблоковом статусе Украины. Здесь же, около фигуры Януковича, изображен знак, предупреждающий об опасности.

Влияние президента РФ Владимира Путина на Януковича было общеизвестным, но я не буду анализировать события, выходящие за пределы исторического периода, отраженного на картине... Янукович явно не вписывается в компанию трех предыдущих президентов. Перед ними на траве стоят три гранчака, две пустые бутылки и корзина спелых яблок. Это говорит о том, что по окончании своих каденций бывшие президенты общаются между собой, но без участия Януковича.

Еще будучи премьер-министром Украины, Янукович запомнился переводом резиденции Межигорье из государственной в частную собственность, которая уже после его бегства из Украины стала одним из самых ярких символов коррупции в высших эшелонах власти. Это единственный президент Украины, бежавший из страны и отстраненный от должности парламентом. А также первый президент Украины, в отношении которого вынесен обвинительный приговор суда, однако на момент написания этой статьи он все еще не вступил в силу. Одна из самых известных фраз Януковича, запомнившаяся украинцам: «Донбасс порожняк не гонит».

Не только президенты

С левой стороны картины виднеется половина изображения красного Козерога. У него большие глаза и длинные светлые волосы. Он энергично пытается присоединиться к кругу президентов, но это ему не удается: мешает петля на шее. Несомненно, в образе Козерога изображена Юлия Тимошенко.

Она была премьер-министром Украины по вопросам ТЭК при каденции президента Кучмы, с декабря по январь 2001 года, при каденции Ющенко — с февраля 2005 по сентябрь 2005 года и с декабря 2007 по март 2010 года была премьер-министром Украины. Перед выборами 2004 года Юлия Тимошенко отказалась от баллотирования на пост президента в пользу Виктора Ющенко.

Козерог-Тимошенко энергично пытается прорваться к сообществу бывших президентов. Во время выборов 2009 года разница в количестве голосов по сравнению с действующим президентом Украины, по официальным данным, составила менее 3,5%... Ее политической энергии может позавидовать каждый. В этой связи вспоминается крылатое выражение Кучмы: «Если бы энергию Юлии Владимировны — да в мирных целях, я думаю, что польза была бы для Украины». Но энергичному Козерогу не удается прорваться к сообществу президентов Украины, ведь на шее у него петля.

На момент написания картины в отношении Юлии Тимошенко проводилось досудебное расследование по нескольким уголовным делам. Не исключено, что в день окончания написания картины она могла находиться под стражей в СИЗО по «газовому делу».

Помимо фигур президентов на картине фигурируют Дмитрий Табачник и Савик Шустер. Дмитрий Табачник сидит на ковре-самолете. В правой руке у него мегафон, в левой — раскрытая книга, а на коленях — старинный манускрипт, символически перевязанный шнурком, скрепленным сургучной печатью.

Дмитрий Табачник имел отношение ко всем президентам, изображенным на картине, а соответственно и к истории Украины в целом. При каденции президента Кравчука с сентября 1993 по август 1994 года Дмитрий Табачник — первый заместитель председателя Государственного комитета Украины по делам печати, издательств, полиграфии и книгораспространения; при каденции президента Кучмы с июля 1994 по декабрь 1996 года — глава Администрации президента Украины, с ноября 2002 по февраль 2005 года — вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам в правительстве Виктора Януковича. При каденции президента Ющенко с августа 2006 по декабрь 2007 года продолжал занимать должность в правительстве. В период написания картины при каденции президента Януковича был министром образования и науки в правительстве Николая Азарова.

Думаю, что большинство украинцев запомнило Табачника именно как украинофоба, как человека, причинившего вред развитию украинской культуры и науки. С его подачи в 2004 году был введен НДС на украинские книги. Статья 118 бюджета 2007 года дала повод для массового освобождения помещений, принадлежащих учреждениям культуры и науки. Одним из наиболее резонансных заявлений Табачника в его бытность вице-премьером в Кабинете министров правительства Януковича было публичное обвинение в адрес Романа Шухевича: якобы тот получил награду из рук Гитлера — два Железных креста. Он не признавал украинцев как народ в современном понимании, называл их «малороссами», то есть составной частью русского народа — «единой великой русской нации», а жителей Галичины не относил к украинцам, считая их врагами «великороссов», «малороссов» и белорусов, отмечая, что они должны покинуть если не Украину, то во всяком случае ее властные структуры.

Деятельность Табачника, на мой взгляд, была направлена на уничтожение украинской национальной самоидентификации. Лично я отношу себя к той категории населения, которая считает его врагом украинской культуры, а соответственно, и нации. Недаром Табачник изображен на ковре-самолете, под которым плавают крокодилы, хотя они, к сожалению, не могут его достать. Также символично, что у него на коленях лежит старинный манускрипт. В 2004 году вице-премьер по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник от имени Януковича подарил Национальному музею истории Украины раритетные письма Михаила Грушевского. По его словам, во время служебных командировок во Францию и США их приобрел на сэкономленные суточные Виктор Янукович. Впоследствии выяснилось, что все эти документы были похищены из львовского архива.

Савик Шустер (при рождении — Шевелис Шустерис) — журналист с канадским и итальянским гражданством, автор и ведущий программы «Шустер LIVE», учредитель ООО «Савик Шустер Студия». На картине он плывет с микрофоном в руках в пруду с крокодилами, чтобы взять интервью у Щуки. Начало его карьеры журналиста совпало с вторжением Советской армии в Афганистан в 1979 году. Шустер освещал эту войну с точки зрения сил, противодействовавших правительственной власти Афганистана и Советским войскам в течение десяти лет. Его статьи о войне в Афганистане публиковались в изданиях Newsweek, Der Spiegel, Liberation, La Republica. В этих же изданиях освещал главные события войны 80-х в Ливане, Чаде, Никарагуа. Он также был руководителем московского филиала «Радио Свобода» (1996‒2001), где вел главную информационную программу «Liberty Live» («Свобода в прямом эфире»). Одновременно в качестве спортивного комментатора сотрудничал с телеканалом НТВ, на котором создал телепроект, посвященный чемпионату мира 1998 года.

В 2005 году Савик по рекомендации Бориса Немцова по приглашению владельца телеканала ICTV Виктора Пинчука открывает на этом канале программу «Свобода слова», которая была очень популярной. В 2005 году программа получила премию «Телетриумф» в номинации «Лучшее ток-шоу». Затем он работал на «Интере», где возглавлял проект «Великие украинцы».

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Шустер в составе украинской делегации нес олимпийский огонь. В 2009 году он открыл свой продакшн «Савик Шустер Студия» и на сегодня является медийно известной личностью как в Украине, так и за ее пределами.

Лебедь, рак, щука...

На картине мы видим изображение Лебедя, Рака и Щуки, что очень символично. Конечно, всем известна басня Крылова, которая увидела свет еще в 1814 году. Один из самых известных ее переводов Леонида Глебова 1853 года, на мой взгляд, является не менее ярким, чем оригинал. Кроме того, эта байка стала определенным подтверждением высказывания: «Где два украинца — там три гетмана».

Лебедь изображен за спиной Леонида Кучмы. Цвет перьев у него не ярко-белый, как это должно быть, а с желтым оттенком, который, как свет, подсвечивает окружающую растительность. А на перьях Лебедя — отпечатки газетных страниц. По замыслу художников он символизирует желтую прессу.

В 2000 году произошли события, связанные с исчезновением оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе (так называемый кассетный скандал). Начались акции «Украина без Кучмы», организованные оппозицией. Леонида Кучму неофициально обвиняли в заказе убийства Гонгадзе. И поэтому ружье, изображенное на коленях Кучмы, и Лебедь за его спиной — это как некий намек на его желание застрелить Лебедя.

Рядом с Лебедем — речной Рак красного цвета, который также является символическим. Красный цвет — символ коммунистов, имевших по состоянию на 2001 год определенное влияние на государственную политику.

Указом Президиума Верховной Рады Украины от 30 августа 1991 года была запрещена деятельность Компартии Украины. Конституционный суд отменил упомянутый указ. В этом году создается Социалистическая партия Украины, в которую перешла значительная часть коммунистов. Ее возглавил Александр Мороз, который был выдающейся фигурой в истории Украины в те времена. При каденции президентов Кравчука и Кучмы он был председателем Верховной Рады с мая 1994 по май 1998 года, а при каденции президента Ющенко с июля 2006 по ноябрь 2007 года Александра Мороза можно отнести к лицам, игравшим ключевую роль в принятии Конституции Украины. В то же время он связан с «кассетным скандалом», поскольку озвучил аудиозаписи пленок Мельниченко.

Раки относятся к роду беспозвоночных и плавают задом наперед. Упомянутый символизм демонстрировал, что коммунисты-социалисты сдерживали развитие государства. В своем изображении Рак не имеет особенностей, намекающих на конкретного человека. Именно поэтому с уверенностью можно сказать, что образ красного Рака — это обобщенный образ коммунистов-социалистов...

Напротив красного Рака мы видим Щуку. Это образ, абсолютно противоположный образу Рака. У него на голове — мазепинка. Это головной убор украинских военных, принадлежавших к Украинским сечевым стрельцам и украинской Галицкой армии, Карпатской сечи и УПА. И поэтому можно констатировать: Щука — это собирательный образ украинских националистов. Начиная с первых дней государственной независимости Украины Москва запугивает мир «бандеровцами».

Известный украинский политический деятель Михаил Горынь, отбывая в 1971 году в Мордовской АССР срок наказания за участие в диссидентском движении, перешил лагерную шапку в мазепинку. Она была распорота во время обыска и в таком виде сохранилась в семье. На момент создания картины вряд ли кто-то мог предположить, что с апреля 2015 года мазепинка станет полевой фуражкой Вооруженных сил Украины.

На мой взгляд, несмотря на то, что первым президентом Украины стал бывший коммунист, получение государственной независимости без движущей силы националистов было бы невозможным. Как показало время, именно националисты одними из первых встали на защиту независимости, а для Москвы продолжают быть не только «бандеровцами», но и «фашистами». Современный украинский национализм способствует формированию украинской нации и противостоит мощному российскому государству с большими имперскими амбициями...

...и другие представители животного мира

На нижнем плане картины мы видим уток, зайца, лягушку. Утки могут летать, заяц — бегать по полям, лягушка существует как в воде, так и на земле. Это представители животного мира. Утки — птицы, заяц — млекопитающее, лягушка — земноводная рептилия, то есть те, кто живет в небе, на земле и в воде. На желтом круге надпись «Мы». Как мне кажется, это обобщенный образ того населения, которое остается в Украине, не мигрировало и не находится на заработках за ее пределами.

Но все изображения имеют несколько одурманенный вид от дыма, вылетающего из дымаря Виктора Ющенко. Дым — это определенная информация, которую главное лицо, находящееся у власти, хочет вложить в головы населения, проживающего в пределах государственной территории. При каденции президента Ющенко это формирование украинского сознания, но под существенным влиянием американских сил. И, как мы с вами можем видеть, спустя десять лет после написания картины это влияние постоянно растет...

Среди дыма, выходящего из дымаря, на оранжевом фоне мы видим знак правовой охраны торгового знака ®. Этот знак также очень символичен. На момент написания картины авторские права на символы Оранжевой революции принадлежали сыну президента Ющенко Андрею. Некоторые эксперты газеты «Коммерсантъ» считают, что бренды последней избирательной кампании Виктора Ющенко могут стоить около 100 млн долл...

Газ — неотъемлемая часть истории Украины

С правой стороны картины мы видим вентиль газовой трубы. Это неотъемлемая часть истории Украины как на момент написания картины, так и сегодня. От цен на газ, стоимости его транзита зависит благосостояние всего государства и, соответственно, населения. Именно поэтому возникали постоянные конфликты с Россией, в результате которых было два газовых кризиса, когда РФ на новогодние праздники перекрывала поставки газа. Недаром труба тянется на восток и как будто веревкой связывает ноги Украины так, что она не может на них встать.

Около вентиля трубы — породистый охотничий пес. Общеизвестно, что собака является другом человека, но на шее этой собаки — ошейник с шипами. Изображение символизирует силы, которые получают личную выгоду от газовой трубы, используя определенные возможности государственных должностей в личных целях.

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С момента написания картины прошло девять лет. Проблемы, существующие в государстве на тот промежуток времени, остаются нерешенными. Они даже углубились, появились новые... На мой взгляд, авторам картины удалось ярко, оригинально и в то же время на небольшом полотне, размером 85х105 см, воссоздать эпоху развития Украины со дня принятия Акта о ее государственной независимости и, определенным образом, предсказать ее будущее.

Олег ПОПОВЧЕНКО, кандидат юридических наук, доцент, партнер адвокатского объединения «Нотар Захист Груп»