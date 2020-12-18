https://racurs.ua/2785-chernaya-dyra-pod-elku-chto-jdet-pacientov-v-2021-godu.html

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Пандемия — это длинная и дорогая история. Даже самая хорошая антиковидная вакцина не способна в один момент остановить распространение вируса с короной на планете. Локдаун эффективен только как отсрочка. И лишь в том случае, если это время использовано по назначению — для мобилизации ресурсов. Понимание этого должно было привести власть к системным решениям. Ответить на вопросы, как оснастить стационары кислородом, повысить зарплаты медикам, где искать медицинский персонал...

В Украине растет количество попыток госпитализации, «разлетаются» кислородные концентраторы из благотворительных фондов, врачи выгорают... Увы, по-видимому, у власть имущих своя реальность: принятый вечером 15 декабря госбюджет-2021 — яркое тому подтверждение. Как и карусель под Офисом президента.

При подготовке проекта бюджета многие обратили внимание, что впервые за последние годы финансирование обороны урезали на 127 млн грн по сравнению с предыдущим годом. При том, что общие расходы на безопасность вырастут на миллиарды, огромный кусок бюджетного пирога получают силовые органы, а не Вооруженные силы. В падчерицах и медицина. Из госбюджета на нее выделили почти в два раза меньше настоятельно рекомендованного Минздравом — 159 млрд грн вместо 296 млрд. Согласно Бюджетному кодексу, на медицину должно направляться не менее 5% ВВП. Министр финансов признает: до законных 5% расходы на медицину увеличатся лишь в 2023 году. А пока их приходится балансировать с доходами. Как балансируют? Примерно так: расходы на содержание Офиса президента в следующем году вырастут на 39%, Офиса генпрокурора — на 46%, Государственного бюро расследований (ГБР) — на 67%. На фискальную службу, которую планируют ликвидировать, собираются потратить 13,2 млрд грн (это на 42% больше, чем в прошлом году).

С дырой в 140 млрд грн и без коронавирусного фонда

В Минздраве подсчитали: чтобы справиться с вызовами, которые никуда не денутся в наступающем году, медицине необходимо как минимум 296 млрд грн. Прежде всего речь идет о борьбе с пандемией COVID-19, а также о вакцинации от коронавируса, запланированной на 2021 год.

Дыра почти в 140 млрд грн означает, что медицинские услуги смогут получить примерно половина пациентов. Эти деньги придется доложить из наших с вами карманов.

«Дыра почти в сто миллиардов означает, что существенного повышения тарифов на медицинские услуги не будет со следующего года. Остановится вся медицинская помощь от COVID-19 уже в апреле. Так же, как и дополнительные выплаты медикам, работающим с COVID-19. Не хватит средств на жизненно важные лекарства, а также на вакцину от COVID-19: на нее надо в шесть раз больше средств, чем есть в бюджете-2021», — прогнозирует нардеп, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Следует учесть, что в 2021 году уже не будет специального коронавирусного фонда, а соответствующие расходы распределят через Минздрав, Национальную службу здоровья (НСЗУ) и местные бюджеты. Не секрет, что денег государственного ковидного пакета на лекарства и кислород для стационарных пациентов недостаточно и сегодня. Нередки истории, когда заболевшие коронавирусной инфекцией и их родственники глубоко влезают в кредиты. Хотя НСЗУ утверждает, что тарифа достаточно, с этим мнением не согласен мэр Киева. В обнародованном СМИ письме Виталий Кличко обращается к Кабинету министров, официально заявляя, что тариф от НСЗУ на оказание медицинских услуг не покрывает всех затрат на лечение ковид-пациентов. 80% тарифа уходит на зарплаты медиков, а за оставшиеся 20% невозможно обеспечить пациентов кислородом, лекарствами, обследованиями, медработников — средствами индивидуальной защиты и т.п. Поэтому сумму нужно немедленно увеличить. Имел смелость громко не согласиться с НСЗУ также директор одной из львовских больниц. Так вот, эти тарифы в госбюджете-2021 изменений в лучшую сторону не претерпели.

Герои или «пушечное мясо» - почему зарплата медиков важна для украинцев

«А коли доктор сыт, так и больному легче» — эта известная фраза сегодня актуальна как никогда. Пандемия показала, что койки в больницах наставить можно, да вот работать на них будет некому. Даже если зарплату повысить на 300%. К слову, эта надбавка не предусмотрена в бюджете следующего года. Почему зарплата медиков важна для каждого из нас? Потому что спасать больных скоро будет некому.

Согласно информации Нацслужбы здоровья, на вторичке (узкие специалисты) врачи получают «грязными» менее 9 тыс. грн, медсестры — меньше 7,5 тыс. На первичке (семейные врачи, терапевты и педиатры), если верить НСЗУ, зарплаты — 15 тыс. и 8,4 тыс. грн соответственно. Министр здравоохранения не единожды актуализировал зарплатный кейс медиков, но в Кабмине этот вопрос проигнорировали. По словам Максима Степанова, с начала года в стране уволились около 34 тысяч медиков. Кстати, исчерпывающую статистику об этом найти не удалось. И это в эпоху декларируемой диджитализации! Врачи уходят в частную медицину, их с распростертыми объятиями ждут соседние страны. Например, в Польше зарплата врача стартует с 70 тыс. грн.

Что обещали? Неоднократно в Минздраве обещали повысить зарплату врачам до 23 тыс. грн, а медсестрам — до 17 тыс. 20 октября в послании к Верховной Раде Президент говорил о зарплате в 20–25 тыс. грн для врачей и 15 тыс. — для медсестер. Уверял, что этому не помешает никакой коронакризис.

Что получили? В зал здания под куполом попали совсем другие цифры: всего + 30% относительно зарплат, заложенных в бюджете на 2020 год, и без коронавирусного фонда.

Из-за переутомления, истощения увольняются медики и в других странах. Так, в Швеции глава ассоциации медработников Синева Рибейро заявила, что скоро в стране возникнет дефицит не только больничных мест, но и персонала для ухода за пациентами. В Стокгольме занято 99% реанимационных коек, да и в целом по стране картина не лучше.

«Мы наблюдаем большое число случаев недомогания, а также признаки переутомления и случаи инфицирования коронавирусом среди медработников. Когда ты, такой уставший, находишься на рабочем месте, возрастает риск совершить ошибку. А ошибки могут привести к гибели пациентов», — говорит Рибейро.

В Украине медики вынуждены воевать не только с коронавирусом. Врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, не всегда выходят победителями. Умирают не только пациенты, но и сами медики. Остаются сиротами дети. Обещанную компенсацию от государства получают единицы. Хотя за время пандемии COVID-19 унес жизни более 200 медицинских работников, максимальные гарантированные государством выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков (в размере 15,7 млн грн на каждую семью). В 22 случаях — по 210,2 тыс. грн, в четырех случаях вопрос назначения выплат еще решается.

Среди не получивших выплат от государства и семья врача Ивана Венжиновича. Его фото знакомо по билбордам — социальная реклама с надписью «Дякую». За жизни спасенных пациентов врач заплатил своей — 30 сентября умер от двусторонней пневмонии. Остались жена, тоже медик, и двое детей. Компенсацию осиротевшая семья пока не получила, так как, несмотря на ковидную симптоматику, ПЦР-тест показал отрицательный результат.

«В нашем государстве, по моему мнению, медики — «пушечное мясо», которое используют», — с горечью написала жена врача в соцсетях.

Помните, как Барселона аплодировала медикам? Как каждый вечер жители Нью-Йорка, Парижа открывали окна и выходили на балконы, чтобы выразить благодарность тем, кто противостоял вирусу с короной? В Украине не аплодировали. У нас были Новые Санжары — история о животном страхе заразиться и агрессии по отношению к заболевшим. Героизации медиков, в отличие от волонтеров, в нашем обществе не произошло. Люди в защитных костюмах не чувствуют особой поддержки. До сих пор слышны разговоры о том, что «медики наживаются на ковиде», потому что «им много платят». Украинская медицинская система в целом недобрая и громоздкая, боится сочувствовать и признать чужое горе, чужой страх. Возможно, корни данного феномена именно в этом. Работа медиков сегодня — невероятно тяжелая, связанная с высоким риском, низкооплачиваемая и психологически очень затратная. Помните об этом.

Вакцинацию от коронавируса планируют. А деньги?

Согласно принятому госбюджету-2021, на вакцинацию от коронавируса выделено 2,6 млрд грн. Путем каких-то хитрых подсчетов в правительстве решили, что этого вполне достаточно. Для кого? Министр здравоохранения в день принятия бюджета заявил, что в группе риска — 21 миллион украинцев, они должны получить бесплатные прививки от коронавируса. По оценкам ВОЗ, для формирования коллективного иммунитета надо вакцинировать хотя бы 65% населения. Как подсчитал гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, государство должно обеспечить 44 млн вакцин. С учетом всей международной помощи на вакцинацию, которую получит Украина, на это потребуется 5,2 млрд грн.

В рамках международной программы COVAX Украина бесплатно получит 8 млн доз вакцины (для вакцинации нужны две дозы, поэтому такой партией смогут привить всего 4 миллиона человек). Это капля в море. Спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом могут пересмотреть по итогам первого квартала 2021 года. В Кабмине анонсируют создание еще одного фонда для борьбы с COVID-19. По словам главы Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, правительство пообещало полностью профинансировать бесплатную вакцинацию от коронавируса. В то же время в одном из интервью премьер-министр Денис Шмыгаль намекнул о прививках от коронавируса на «коммерческой основе».

Госбюджет: есть и хорошие новости

Верховная Рада перед принятием госбюджета на 2021 год поддержала важные поправки в Бюджетный кодекс Украины. ГП «Медицинские закупки Украины» (на которое, кстати, возложена задача закупки и антиковидных вакцин) теперь сможет планировать закупки лекарственных препаратов, вакцин на текущий год и два следующих в соответствии с потребностью. Действующие ранее положения бюджетного законодательства позволяли заключать договоры только в пределах текущего бюджетного периода, то есть до 31 декабря. Если до конца года выделенные средства не использовались, соответствующие назначения теряли силу и средства возвращались в бюджет.

Принятые новеллы призваны усовершенствовать систему планирования и закупать более эффективно. Например, производство некоторых лекарств может длиться год-полтора, они производятся только на заказ и не хранятся на складе. Возможность заключать договоры на несколько лет вперед позволит ГП «Медзакупки Украины» лучше планировать закупочный процесс, обеспечивать пациентов лекарственными препаратами своевременно. Пациенты, в свою очередь, получили шанс на непрерывный доступ к лекарствам.