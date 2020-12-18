https://racurs.ua/ua/2785-chorna-dirka-pid-yalynku-scho-ochikuie-paciientiv-2021-roku.html

Ракурс

Пандемія — це тривала та дорога історія. Навіть найкраща антиковідна вакцина не в змозі миттєво зупинити поширення вірусу з короною на планеті. Локдаун ефективний лише як відстрочка. І тільки в тому разі, якщо цей час використано за призначенням — для мобілізації ресурсів. Розуміння цього мало б привести владу до системних рішень. Відповісти на питання, як оснастити стаціонари киснем, підвищити зарплати медикам, де шукати медичний персонал...

В Україні зростає кількість спроб госпіталізації, «розлітаються» кисневі концентратори з благодійних фондів, лікарі вигорають... На превеликий жаль, у можновладців, мабуть, своя реальність: ухвалений увечері 15 грудня держбюджет-2021 — яскраве тому підтвердження. Як і карусель під Офісом президента.

При підготовці проєкту бюджету багато хто звернув увагу, що вперше за останні роки фінансування оборони урізали на 127 млн грн порівняно з попереднім роком. При тому, що загальні видатки на безпеку зростуть на мільярди, величезний шматок бюджетного пирога отримують силові органи, а не Збройні сили. У пасербицях і медицина. З держбюджету на неї виділили майже вдвічі менше за настійно рекомендоване Міністерством охорони здоров’я — 159 млрд грн замість 296 млрд. Згідно з Бюджетним кодексом, на медицину має спрямовуватися не менш як 5% ВВП. Міністр фінансів визнає: до законних 5% видатки на медицину збільшаться лише 2023 року. А поки що їх доводиться балансувати з доходами. Як балансують? Приблизно так: видатки на утримання Офісу президента наступного року зростуть на 39%, Офісу генпрокурора — на 46%, Державного бюро розслідувань (ДБР) — на 67%. На фіскальну службу, яку планують ліквідувати, збираються витратити 13,2 млрд грн (це на 42% більше, ніж торік).

З діркою в 140 млрд грн і без коронавірусного фонду

У МОЗ підрахували: щоб подолати виклики, які нікуди не подінуться наступного року, медицині необхідно як мінімум 296 млрд грн. Перш за все йдеться про боротьбу з пандемією COVID-19, а також про вакцинацію від коронавірусу, заплановану на 2021 рік.

Дірка майже в 140 млрд грн означає, що медичні послуги зможуть отримати приблизно половина пацієнтів. Ці гроші доведеться докласти з наших із вами кишень.

«Дірка майже в сто мільярдів означає, що суттєвого підвищення тарифів на медичні послуги не буде з наступного року. Зупиниться вся медична допомога від COVID-19 уже в квітні. Так само, як і додаткові виплати медикам, які працюють з COVID-19. Не вистачить коштів на життєво важливі ліки, а також на вакцину від COVID-19: на неї треба в шість разів більше коштів, ніж є в бюджеті-2021», — прогнозує нардеп, ексзаступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

Слід врахувати, що в 2021 році вже не буде спеціального коронавірусного фонду, а відповідні видатки розподілять через МОЗ, Національну службу здоров’я (НСЗУ) і місцеві бюджети. Не секрет, що грошей державного ковідного пакета на ліки і кисень для стаціонарних пацієнтів недостатньо і сьогодні. Досить частими є історії, коли хворі на коронавірусну інфекцію та їхні родичі глибоко залазять у кредити. Хоча НСЗУ стверджує, що тарифу вистачає, з цією думкою не згоден мер Києва. В оприлюдненому ЗМІ листі Віталій Кличко звертається до Кабінету міністрів, офіційно заявляючи, що тариф від НСЗУ на надання медичних послуг не покриває всіх витрат на лікування ковід-пацієнтів. 80% тарифу йде на зарплати медиків, а за решту 20% неможливо забезпечити пацієнтів киснем, ліками, обстеженнями, медпрацівників — засобами індивідуального захисту тощо. Тому суму потрібно негайно збільшити. Мав сміливість не промовчати, не погодившись із НСЗУ, також директор однієї з львівських лікарень. Так от, ці тарифи в держбюджеті-2021 на краще не змінилися.

Герої чи «гарматне м’ясо» - чому зарплата медиків важлива для українців

«А коли доктор ситий, так і хворому легше» — ця відома фраза сьогодні актуальна як ніколи. Пандемія показала, що ліжок у лікарнях наставити можна, та от працювати на них буде нікому. Навіть якщо зарплату підвищити на 300%. До слова, цієї надбавки не передбачено в бюджеті наступного року. Чому зарплата медиків важлива для кожного з нас? Тому що рятувати хворих незабаром буде нікому.

Згідно з інформацією Нацслужби здоров’я, на вторинці (вузькі фахівці) лікарі отримують «брудними» менш як 9 тис. грн, медсестри — менше 7,5 тис. На первинці (сімейні лікарі, терапевти і педіатри), якщо вірити НСЗУ, зарплати — 15 тис. і 8,4 тис. грн відповідно. Міністр охорони здоров’я неодноразово актуалізував зарплатний кейс медиків, але в Кабміні це питання проігнорували. За словами Максима Степанова, з початку року в країні звільнилося близько 34 тисяч медиків. До речі, вичерпної статистики про це знайти не вдалося. І це в епоху декларованої діджиталізаціі! Лікарі йдуть у приватну медицину, їх з дорогою душею чекають сусідні країни. Наприклад, у Польщі зарплата лікаря стартує від 70 тис. грн.

Що обіцяли?Неодноразово в МОЗ обіцяли підвищити зарплату лікарям до 23 тис. грн, а медсестрам — до 17 тис. 20 жовтня в посланні до Верховної Ради Президент говорив про зарплату в 20–25 тис. грн для лікарів і 15 тис. — для медсестер. Запевняв, що цьому не завадить жодна коронакриза.

Що отримали?До зали будівлі під куполом потрапили зовсім інші цифри: лише + 30% щодо зарплат, закладених у бюджеті на 2020 рік, і без коронавірусного фонду.

Через перевтому, виснаження звільняються медики і в інших країнах. Так, у Швеції глава асоціації медпрацівників Синева Рибейро заявила, що незабаром у країні виникне дефіцит не лише лікарняних місць, а й персоналу для догляду за пацієнтами. У Стокгольмі зайнято 99% реанімаційних ліжок, та й загалом по країні картина не краща.

«Ми спостерігаємо велику кількість випадків нездужання, а також ознаки перевтоми і випадки інфікування коронавірусом серед медпрацівників. Коли ти, такий втомлений, перебуваєш на робочому місці, зростає ризик припуститися помилки. А помилки можуть призвести до загибелі пацієнтів», — каже Рибейро.

В Україні медики змушені воювати не тільки з коронавірусом. Лікарі, що перебувають на передовій боротьби з пандемією, не завжди виходять переможцями. Вмирають не лише пацієнти, а й самі медики. Залишаються сиротами діти. Обіцяну компенсацію від держави отримують одиниці. Хоча за час пандемії COVID-19 забрав життя понад 200 медичних працівників, максимальні гарантовані державою виплати одержали лише члени 21 родини померлих медиків (у розмірі 15,7 млн грн на кожну сім’ю). У 22 випадках — по 210,2 тис. грн, у чотирьох випадках питання призначення виплат ще вирішується.

Серед тих, хто не отримав виплат від держави, і сім’я лікаря Івана Венжиновича. Його фото знайоме по білбордах — соціальна реклама з написом «Дякую». За життя врятованих пацієнтів лікар заплатив своїм — 30 вересня помер від двосторонньої пневмонії. Залишилися дружина, теж медик, і двоє дітей. Компенсації осиротіла родина поки що не отримала, бо, попри ковідну симптоматику, ПЛР-тест показав негативний результат.

«В нашій державі, на мою думки, медики — «гарматне м’ясо», яке використовують», — з гіркотою написала дружина лікаря в соцмережах.

Пам’ятаєте, як Барселона аплодувала медикам? Як щовечора жителі Нью-Йорка, Парижа відчиняли вікна і виходили на балкони, щоб висловити подяку тим, хто протистояв вірусу з короною? В Україні не аплодували. У нас були Нові Санжари — історія про тваринний страх заразитися і агресію до захворілих. Героїзації медиків, на відміну від волонтерів, у нашому суспільстві не відбулося. Люди в захисних костюмах не відчувають особливої підтримки. Досі можна почути розмови про те, що «медики наживаються на ковіді», тому що «їм багато платять». Українська медична система в цілому недобра і громіздка, боїться співчувати і визнати чуже горе, чужий страх. Можливо, коріння даного феномену саме в цьому. Робота медиків сьогодні — неймовірно важка, пов’язана з високим ризиком, низькооплачувана і психологічно дуже витратна. Пам’ятайте про це.

Вакцинацію від коронавірусу планують. А гроші?

Відповідно до прийнятого держбюджету-2021, на вакцинацію від коронавірусу виділено 2,6 млрд грн. Шляхом якихось хитрих підрахунків в уряді вирішили, що цього цілком достатньо. Для кого? Міністр охорони здоров’я в день прийняття бюджету заявив, що в групі ризику — 21 мільйон українців, вони мають отримати безплатні щеплення від коронавірусу. За оцінками ВООЗ, для формування колективного імунітету потрібно вакцинувати принаймні 65% населення. Як підрахував гендиректор ДП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов, держава повинна забезпечити 44 млн вакцин. З урахуванням усієї міжнародної допомоги на вакцинацію, яку отримає Україна, на це знадобиться 5,2 млрд грн.

У рамках міжнародної програми COVAX Україна безоплатно отримає 8 млн доз вакцини (для вакцинації потрібні дві дози, тому такою партією зможуть прищепити лише 4 мільйони чоловік). Це крапля в морі. Спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що бюджетні видатки на боротьбу з коронавірусом можуть переглянути за результатами першого кварталу 2021 року. У Кабміні анонсують створення ще одного фонду для боротьби з COVID-19. За словами голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, уряд пообіцяв повністю профінансувати безплатну вакцинацію від коронавірусу. Водночас в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр Денис Шмигаль натякнув про щеплення від коронавірусу на «комерційній основі».

Є і хороші новини

Верховна Рада перед ухваленням держбюджету на 2021 рік підтримала важливі поправки до Бюджетного кодексу України. ДП «Медичні закупівлі України» (на яке, до речі, покладено завдання закуповувати й антиковідну вакцину) тепер зможе планувати закупівлі лікарських препаратів, вакцин на поточний рік і два наступні відповідно до потреби. Діючі раніше положення бюджетного законодавства дозволяли укладати договори лише в межах поточного бюджетного періоду, тобто до 31 грудня. Якщо до кінця року виділених коштів не використовували, відповідні призначення втрачали силу і гроші поверталися до бюджету.

Прийняті новели покликані удосконалити систему планування і закуповувати більш ефективно. Наприклад, виробництво деяких ліків може тривати рік-півтора, їх виготовляють лише на замовлення і не зберігають на складі. Можливість укладати договори на кілька років наперед дасть можливість ДП «Медзакупівлі України» краще планувати закупівельний процес, забезпечувати пацієнтів лікарськими препаратами своєчасно. Пацієнти, в свою чергу, отримали шанс на безперервний доступ до ліків.